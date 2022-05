तारा एयर का विमान कल लापता हो गया था. इसमें चार भारतीय भी सवार हैं. नेपाल सेना विमान की तलाश में जुटी थी, मगर खराब रोशनी के कारण अभियान बंद कर दिया था. तलाश अभियान आज सुबह फिर फिर से शुरू हो गया है. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अनुसार, विमान में चार भारतीय नागरिकों और पायलट और क्रू के तीन सदस्यों सहित 19 यात्री सवार थे.

Nepal plane crash | Search operations resumed in morning after it was halted yesterday due to snowfall: Nepal Army

Helicopters deployed for search & rescue operation for crashed Tara Air's 9 NAET twin-engine aircraft called off after the snowfall in Mustang district. pic.twitter.com/mm0DkQHTJ4

— ANI (@ANI) May 30, 2022