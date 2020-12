काठमांडू: नेपाल की संसद भंग कर दी गई है. नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने हुई मंत्रिमंडल की आपात बैठक में संसद भंग करने की सिफारिश की. मीडिया में आई खबरों में यह जानकारी दी गई है. ओली ने सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेताओं और मंत्रियों के साथ शनिवार को सिलसिलेवार मुलाकातों के बाद मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई थी. यह खबर हिमालयन टाइम्स अखबार ने प्रकाशित की. Also Read - Parliament Session News: संसद का शीतकालीन सत्र नहीं होगा, सरकार जनवरी में बुला सकती है बजट सत्र

‘काठमांडू पोस्ट’ ने ऊर्जा मंत्री वर्षमान पून के हवाले से कहा, ‘आज मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति से संसद भंग करने की सिफारिश करने का फैसला किया है.’

The decision has been made in haste as all the ministers weren’t present in the cabinet meeting this morning. This is against the democratic norms & would take the nation backwards. It can’t be implemented: Narayankaji Shrestha, Spokesperson of ruling Nepal Communist Party https://t.co/P9kYbhksWW

— ANI (@ANI) December 20, 2020