नेपाल में एक बार फिर सियासी संकट गहरा गया है, जब राष्‍ट्रपति (President) बिद्या देवी भंडारी (President Bidya Devi Bhandari) ने विपक्षी दलों के बहुमत के दावे को खारिज करते हुए संसद को भंग कर दिया है. नेपाल में कोविड-19 के बढ़ते संकट के बीच राष्‍ट्रपति भंडारी ने मध्‍यवर्ती चुनाव की नई तारीख नवंबर के मध्‍य में कराने की घोषणा की है.

“राष्ट्रपति ने प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया है और पहले चरण का आम चुनाव 12 नवंबर को और दूसरे चरण का 19 नवंबर को कराने का आदेश दिया है. यह एक राष्ट्रपति

आधी रात के बाद जारी बयान में कहा गया है.

नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने शुक्रवार आधी रात को संसद भंग कर दी और 12 तथा 19 नवंबर को मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा की. भंडारी ने यह घोषणा संसद भंग करने की प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली की सिफारिश का समर्थन करने के बाद की. राष्ट्रपति कार्यालय से प्रेस को जारी एक बयान में कहा गया है कि संसद को भंग कर दिया गया है और नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76 (7) के आधार पर मध्यावधि चुनावों की तारीखों की घोषणा की गई है.

Nepal President Bidya Devi Bhandari dissolves House of Representatives, and announces new dates for mid-term elections – 12th and 19th November. The President has denied claims by both Sher Bahadur Deuba & KP Sharma Oli for prime ministership: Office of President

(File photo) pic.twitter.com/Z2qsEXrU66

— ANI (@ANI) May 22, 2021