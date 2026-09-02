भारत, चीन और अमेरिका को बाढ़ त्रासदी का जिम्मेदार मान रहा नेपाल, अब यह कदम उठा रहे PM बालेन शाह

नेपाल इन दिनों अपने इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक का सामना करना रहा है. यहां ग्लेशियर फटने के चलते भोटेकोशी और त्रिशूली नदी में आई भयानक बाढ़ अपने साथ बड़ी तबाही लेकर आ गई. यहां अब तक 1127 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4600 से करीब लोग अभी भी लापता है. इस बीच नेपाल उन कारणों की तलाश कर रहा है, जिनकी गुस्ताखी के चलते यह बाढ़ आई और उसका सब कुछ लील कर चली गई.
नेपाल-तिब्तत बॉर्डर पर मौजूद ग्लेशियर आखिर किन कारणों से टूटा इसकी वजह तो अभी तक पूरी तरह साफ नहीं है लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हिमालय पर जमी बर्फ के तेजी के पिघलने का कारण ग्लोबल वॉर्मिंग है. धरती का तापमान 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिसके चलते ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और यह उथल-पुथल भी उसी का कारण है.
इंडिया टुडे में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक, नेपाल में साफतौर पर कहा है कि दुनिया में ग्रीनहाउस गैसों का सबसे बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करने में चीन, भारत और अमेरिका सबसे आगे हैं. ऐसे में उन्हें हमें पर्यावरण मुआवजा देना होगा, जिसके चलते हाल ही में यह घातक बाढ़ ने हमारे यहां कहर ढाया है. काठमांडू ने इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाते हुए को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा (UNGA) में यह मुद्दा उठाने का फैसला कर लिया है. यहां प्रधानमंत्री बालेन शाह दुनिया की इन तीन बड़ी ताकतों पर यह दबाव बनाने की कोशिश करेंगे.
नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने एक स्थानीय टीवी से बात करते हुए कहा कि इन तीनों देशों की यह बड़ी जिम्मेदारी है कि वे उन कमजोर देशों को मुआवजा दें, जो ऐसे उत्सर्जन का नतीजा भुगत रहे हैं, जिससे उनका योगदान बहुत कम रहा है. काठमांडू ने तुरंत आर्थिक मदद के लिए UN के सहयोग से बने ‘लॉस एंड डैमेज फंड’ (नुकसान और क्षति से निपटने के लिए फंड) से औपचारिक रूप से संपर्क किया है. खबरों के मुताबिक, वे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस आपदा और जलवायु न्याय की अपनी मांग को उठाने की भी तैयारी कर रहे हैं.
खनाल ने कांतिपुर टीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा, ‘हम अपने कूटनीतिक ढांचे को मदद से बदलकर न्याय और मुआवजे की ओर ले जा रहे हैं.’ पिछले सप्ताह जब नेपाल में बाढ़ आई थी, तब नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि बाढ़ से हुई तबाही की भरपाई के लिए नेपाल को शायद 4-5 अरब डॉलर की जरूरत पड़ सकती है, जो उसकी अर्थव्यवस्था का लगभग 10% है.
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