14 साल तक पीछा करता रहा 'मौत का हाथी'! गांव बदला, घर बदला... फिर भी एक ही परिवार के 4 लोगों की ले ली जान

नेपाल में एक जंगली हाथी ने 14 वर्षों में एक ही परिवार के चार लोगों की जान ले ली. परिवार खतरे से बचने के लिए गांव बदलकर दूसरी जगह बस गया था, लेकिन हाथी ने वहां भी हमला कर दिया.

Written by: Tanuja Joshi
Published: July 14, 2026, 12:56 PM IST
14 साल तक पीछा करता रहा 'मौत का हाथी'! गांव बदला, घर बदला... फिर भी एक ही परिवार के 4 लोगों की ले ली जान

नेपाल से सामने आई एक दर्दनाक घटना ने इंसानों और जंगली जानवरों के बीच बढ़ते संघर्ष पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां एक जंगली हाथी ने 14 सालों के अंदर एक ही परिवार के चार सदस्यों की जान ले ली. सबसे हैरानी की बात ये है कि परिवार खतरे से बचने के लिए अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह बस गया था, लेकिन इसके बावजूद हाथी ने उन्हें ढूंढ लिया और दोबारा हमला कर दिया.

रिपोर्ट के अनुसार, ये घटना नेपाल के चितवन नेशनल पार्क के आसपास की है. परिवार के मुखिया शनिचरा बोते के लिए ये दुखद सिलसिला साल 2012 में शुरू हुआ था. उस समय ‘धुर्बे’ नाम के एक जंगली हाथी ने उनके माता-पिता को कुचलकर मार डाला था. इस हादसे के बाद परिवार ने फैसला किया कि वे उस इलाके को छोड़ देंगे, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो.

परिवार करीब 9 मील दूर राप्ती नदी पार कर जगतपुर इलाके में रहने चला गया. उन्हें विश्वास था कि नदी और लंबी दूरी के कारण अब हाथी उनके घर तक नहीं पहुंच पाएगा. कई सालों तक सब कुछ सामान्य रहा और परिवार ने सोचा कि खतरा टल चुका है, लेकिन इसी महीने एक बार फिर वही हाथी जगतपुर पहुंच गया.

रिपोर्ट के मुताबिक, हाथी ने रात के समय परिवार के घर पर हमला कर दिया. इस दौरान शनिचरा बोते की 25 साल बहू आशिका बोते और चार वर्षीय पोते भारत बोते की मौत हो गई. इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया. शनिचरा बोते ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सालों बाद भी वही हाथी उन्हें ढूंढते हुए नई जगह तक पहुंच जाएगा.

चितवन नेशनल पार्क के अधिकारियों ने बताया कि धुर्बे नेपाल के सबसे खतरनाक जंगली हाथियों में गिना जाता है. अधिकारियों का कहना है कि साल 2010 से अब तक इस हाथी के हमलों में 25 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. लगातार बढ़ते हमलों को देखते हुए वन विभाग कई वर्षों से इस हाथी पर नजर रखे हुए है.

गले में ट्रैकिंग कॉलर क्यों लगाया गया?

पहले हाथी के गले में ट्रैकिंग कॉलर लगाया था ताकि उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके. समय-समय पर कॉलर बदले भी गए, लेकिन इसके बावजूद हाथी आबादी वाले इलाकों में पहुंचता रहा. जंगलों का सिकुड़ना, भोजन की कमी और इंसानी बस्तियों का जंगलों के करीब फैलना ऐसे संघर्षों की बड़ी वजह बन रहे हैं.

ये घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि ये भी दिखाती है कि मानव और वन्यजीवों के बीच बढ़ता टकराव कितना गंभीर होता जा रहा है. भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जंगलों की सुरक्षा, वन्यजीवों की निगरानी और संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बेहतर सुरक्षा उपाय बेहद जरूरी हैं.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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