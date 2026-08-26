पहाड़ों से उठा धुएं का गुबार, फिर आया सैलाब, पुल, टावर और इमारतें... नेपाल में जमकर मची तबाह, खौफनाक VIDEO देख सहमे लोग

Nepal Rasuwa Flood: नेपाल के रसुवा में अचानक आई बाढ़ से पुल, घर, वाहन और हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट तबाह हुए. 8 लोगों की मौत, 15 हेलीकॉप्टर से राहत-बचाव जारी है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/world-hindi/nepal-rusuwa-flash-flood-timure-destruction-tibet-border-rescue-helicopters-8510463/ Copy

नेपाल में जमकर मची तबाह खौफनाक तस्वीरें देख डरे लोग (Image: X)

Nepal Rasuwa Flood: नेपाल के रसुवा जिले और आसपास के इलाकों में बुधवार को अचानक आई तेज बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी. तिब्बत की ओर से आए इस फ्लैश फ्लड ने टिमुरे बाजार और चीन सीमा के पास के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस आपदा में 8 लोगों की मौत हुई है. कई लोग प्रभावित हुए हैं और बड़ी संख्या में घर, वाहन, सड़कें और दूसरी चीजें तेज पानी में बह गईं.

पुल, पुलिस चौकियां और हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट तबाह

IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, बाढ़ का पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि लोगों को संभलने का ज्यादा समय नहीं मिला. हाल ही में दोबारा बनाया गया एक अहम पुल भी तेज बहाव में बह गया. तीन पुलिस कार्यालय भी पानी में डूब गए और उन्हें नुकसान पहुंचा. इनमें टिमुरे का इलाका प्रहरी कार्यालय, स्याफ्रुबेसी प्रहरी चौकी और रसुवागढ़ी प्रहरी चौकी शामिल हैं. कई हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स को भी नुकसान हुआ है. सीमा क्षेत्र में खड़े वाहन और सामान भी बह गए.

शांत नदी ने कुछ ही देर में लिया रौद्र रूप

बाढ़ से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं. इनमें नदी का पानी शुरुआत में शांत दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद इसका बहाव अचानक तेज हो जाता है. पानी रास्ते में आने वाली चीजों को अपने साथ बहाता नजर आता है. एक वीडियो में पहाड़ों के बीच से सफेद धुएं जैसी परत निकलती दिखाई देती है. इसके बाद तेज पानी नीचे की ओर आता नजर आता है. हालांकि, इन वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

नेपाल में बाढ़ का खौफनाक Video रसुवा जिले में भोटेकोशी नदी में अचानक बाढ़ आई। बड़ी संख्या में लोगों के बह जाने की सूचना हैं। कई बाजार, गाँव सहित जलविद्युत परियोजनाएं भी चपेट में आई हैं। सेना तैनात कर दी गई है। pic.twitter.com/92ndP7Uenq — Sachin Gupta (@Sachingupta) August 26, 2026

ताश के पत्तों की तरह बहती दिखीं इमारतें

कुछ वीडियो में बाढ़ के बाद का खौफनाक मंजर दिखाई देता है. तेज पानी के बीच घर और दूसरी इमारतें बुरी तरह टूटती और बहती नजर आती हैं. कई जगह वाहन भी पानी के साथ बहते दिखाई देते हैं. इन दृश्यों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाढ़ का बहाव कितना तेज था. पहाड़ से दूर से रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में पूरे इलाके में पानी और मलबा फैलता दिखाई देता है. इन तस्वीरों ने उत्तराखंड के धराली में आई बाढ़ की याद भी ताजा कर दी.

INDIA, BE CAREFUL! A major flood wave has entered Nepal’s Bhote Koshi from the Tibetan side, triggering alerts across the Trishuli basin. Bhote Koshi → Trishuli → Narayani/Gandak → Bihar → Ganga. West Champaran, East Champaran, Gopalganj, Saran & Vaishali should… pic.twitter.com/5oayN3emjN — Megh Updates ™ (@MeghUpdates) August 26, 2026

दोबारा बाढ़ की आशंका, 15 हेलीकॉप्टर लगाए गए

नेपाल की राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण ने दोबारा बाढ़ आने की आशंका जताई है. चीन की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, ग्लेशियल झील के पास पानी का करीब 7 मीटर ऊंचा बांध बना हुआ है, जिसके टूटने का खतरा बताया गया है. राहत और बचाव के लिए 15 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं. नेपाली सेना की टीमें, स्पेशल ऑपरेशन टीम और मेडिकल टीम प्रभावित इलाकों में काम कर रही हैं. कम से कम 25 लोगों को सुरक्षित निकाले जाने की जानकारी है.

NOW: Disastrous flooding has hit the Bhotekoshi River in Rasuwa, Nepal, with floodwaters surging toward the Trishuli River and Mugling. Residents in nearby areas are urged to move to higher ground and stay safe.(26, 08, 2026) pic.twitter.com/XYDprkn2ZN — JIGNESH܁ GJᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ (@jignesh03011976) August 26, 2026

प्रधानमंत्री ने बुलाई बैठक

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ की स्थिति को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की. इसमें प्रभावित जिलों के सांसदों और अधिकारियों से नुकसान और राहत कार्यों की जानकारी ली गई. सरकार ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने के निर्देश दिए हैं. वहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने करीब 1,000 लोगों के लिए दवाएं और स्वास्थ्य सामान भेजने की बात कही है. काठमांडू के अस्पतालों में बाढ़ पीड़ितों के लिए 100 इमरजेंसी बेड भी तैयार रखे गए हैं.