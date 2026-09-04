नेपाल बाढ़ में 275 भारतीय अब भी लापता, 166 को बचाया...विदेश मंत्रालय ने दिया अपडेट

नेपाल-तिब्बत सीमा के पास बाढ़ के बाद 275 भारतीय लापता हैं. 166 को बचाया गया है. भारत ने 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी है और मदद जारी है.

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नेपाल-तिब्बत सीमा के पास बाढ़ के बाद 275 भारतीय लापता हैं (Image: PTI)

नेपाल-तिब्बत सीमा के पास आई भीषण बाढ़ के बाद 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं. विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी. मंत्रालय के मुताबिक, अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है. वहीं, चीन से 1,907 भारतीय नागरिक सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं. विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत नेपाल सरकार के साथ लगातार संपर्क में है और लापता भारतीयों की तलाश में हर संभव मदद की जा रही है. चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में फिलहाल कोई भारतीय यात्री फंसा हुआ नहीं है.

नेपाल में 1,295 लोगों की मौत

नेपाल में 26 अगस्त को अचानक आई भीषण बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई. नेपाल के अधिकारियों के मुताबिक, प्रभावित इलाकों में बचाव दलों को लगातार शव मिल रहे हैं. इसके बाद बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 1,295 हो गई है. राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है. आपातकालीन टीमों ने अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया है, जबकि करीब 5,000 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं. ऐसे में मृतकों और लापता लोगों की संख्या बढ़ने की आशंका बनी हुई है.

भारत ने भेजी 95 टन राहत सामग्री

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल की मदद के लिए लगातार राहत सामग्री भेज रहा है. अब तक सात विमानों के जरिए करीब 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है. इसमें बचाव और राहत कार्य में इस्तेमाल होने वाली जरूरी चीजें शामिल हैं. भारत ने साफ किया है कि नेपाल सरकार की जरूरत के मुताबिक आगे भी मदद जारी रहेगी. इसके अलावा भारत ने राहत और बचाव अभियान में मदद के लिए अपने विशेषज्ञों को भी नेपाल भेजा है.

सुरंग और फॉरेंसिक विशेषज्ञ मौके पर

भारत की ओर से नेपाल में 54 कर्मियों की टीम भेजी गई है. इसमें 30 सुरंग बचाव विशेषज्ञ, 19 फॉरेंसिक विशेषज्ञ और पांच सदस्यों वाली मेडिकल टीम शामिल है. ये सभी टीमें नेपाल के अधिकारियों के साथ मिलकर राहत और बचाव का काम कर रही हैं. भारतीय विशेषज्ञ लापता लोगों की तलाश, शवों की पहचान और अन्य जरूरी कामों में स्थानीय टीमों की मदद कर रहे हैं. विदेश मंत्रालय के मुताबिक, भारतीय बचाव और फॉरेंसिक टीमें अभी मौके पर तैनात हैं.

आगे भी नेपाल की मदद करेगा भारत

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत नेपाल सरकार की जरूरत के हिसाब से आगे भी जरूरी सामान भेजेगा. भारत की ओर से और फॉरेंसिक किट, बेली पुल और दूसरी राहत सामग्री भेजने की तैयारी की जा रही है. मंत्रालय ने नेपाल के अधिकारियों के प्रयासों की भी सराहना की है. भारत का कहना है कि इस मुश्किल समय में वह नेपाल के साथ खड़ा है और राहत-बचाव अभियान में जरूरी सहयोग जारी रखेगा. वहीं, 275 लापता भारतीयों को लेकर दोनों देशों के अधिकारी लगातार संपर्क में हैं.

(इनपुट: PTI/भाषा)