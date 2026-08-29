नेपाल में सुरंग रेस्क्यू के लिए भारत की स्पेशल टीम, बाढ़ प्रभावित इलाके में शुरू किया सर्च ऑपरेशन

भारतीय दूतावास ने शनिवार को बताया कि टीम में डॉक्टर, पैरामेडिक्स और सुरंगों में रेस्क्यू ऑपरेशन का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ शामिल हैं. अचानक आई बाढ़ के बाद प्रभावित हाइड्रोपावर परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों की तलाश के लिए मौके पर तकनीकी सर्वेक्षण किया जा रहा है.

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नेपाली सुरक्षाबल भी लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं.

नेपाल में बाढ़ से मची तबाही के बीच सुरंगों में फंसे लोगों की तलाश और बचाव के लिए भारत ने एक विशेष तकनीकी टीम भेजी है. नेपाल सरकार के अनुरोध पर पहुंची 11 सदस्यीय भारतीय रेस्क्यू टीम ने रसुवा जिले में त्रिशूली 3ए हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के आसपास बचाव अभियान की तैयारी शुरू कर दी है. भारतीय दूतावास ने शनिवार को बताया कि टीम में डॉक्टर, पैरामेडिक्स और सुरंगों में रेस्क्यू ऑपरेशन का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ शामिल हैं. अचानक आई बाढ़ के बाद प्रभावित हाइड्रोपावर परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों की तलाश के लिए मौके पर तकनीकी सर्वेक्षण किया जा रहा है. नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक, भारतीय टीम आगे की रणनीति तय करने से पहले चिलिमे और लांगतांग क्षेत्रों का हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण भी कर सकती है. इसके बाद हालात और जरूरत के आधार पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा.

बचाव कार्य में जुटे सुरक्षाबल

उधर, नेपाली सुरक्षाबल भी लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि शुक्रवार रात से नेपाली सेना के 62 जवानों के साथ सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस के 20 जवानों की संयुक्त टीम सुरंग के प्रवेश द्वार को साफ करने और तलाशी अभियान को तेज करने में लगी है. हालांकि, खराब मौसम बचाव अभियान के सामने बड़ी चुनौती बना हुआ है. प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण राहत और रेस्क्यू कार्य मुश्किल हो रहा है. स्थानीय स्तर पर सुरंग बचाव से जुड़ी विशेषज्ञता और संसाधनों की सीमाओं को देखते हुए नेपाल ने भारत और चीन से सहयोग मांगा है. भारतीय दूतावास ने कहा कि भारत नेपाल के राहत और बचाव प्रयासों में लगातार सहयोग कर रहा है. बाढ़ प्रभावित इलाकों में भारतीय नागरिकों की तलाश और उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए दूतावास नेपाली अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है.

कहां कितना असर

इस आपदा का सबसे ज्यादा असर रसुवा और नुवाकोट जिलों की जलविद्युत परियोजनाओं पर पड़ा है. नेपाल के निजी बिजली उत्पादकों के संगठन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, नेपाल (आईपीपीएएन) के अनुसार, दोनों जिलों की 11 जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़े 934 लोग अब भी संपर्क से बाहर हैं. संगठन के मुताबिक, 26 अगस्त को भोटे कोशी नदी में आई भीषण बाढ़ के बाद रसुवा जिले की छह जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़े 730 लोगों से संपर्क नहीं हो पाया है. वहीं, नुवाकोट जिले की पांच परियोजनाओं से जुड़े 204 लोग भी संपर्क से बाहर बताए गए हैं. आईपीपीएएन का कहना है कि बाढ़ ने रसुवा और नुवाकोट में 675.6 मेगावाट की संयुक्त स्थापित क्षमता वाली 13 जलविद्युत परियोजनाओं को प्रभावित किया है. कई जलविद्युत परियोजनाओं के साथ-साथ अन्य बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचा है.

इस बीच, भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव (वाणिज्य) ने अपर त्रिशूली-1 जलविद्युत परियोजना से सुरक्षित बचाए गए भारतीय श्रमिकों से मुलाकात की और उनकी सुरक्षा व कुशलक्षेम की जानकारी ली. नेपाल में जारी इस बड़े बचाव अभियान के बीच भारतीय विशेषज्ञों की टीम के पहुंचने से सुरंगों में फंसे लोगों की तलाश और रेस्क्यू ऑपरेशन को नई गति मिलने की उम्मीद है. (एजेंसी इनपुट्स)