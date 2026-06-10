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नाइट शिफ्ट में कर रहा था ड्यूटी, सुबह बन गया 78 करोड़ का मालिक! ऐसे खुली किस्मत

तैय्यब खान पिछले 4 साल से अबू धाबी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं. वो लॉटरी खरीदकर अपनी किस्मत आजमाते रहते थे. हाल में उन्हें फेसबुक पर लॉटरी का पता चला था.

Written by: Anjali Karmakar Edited by: Anjali Karmakar
Updated: June 10, 2026, 6:11 PM IST
नाइट शिफ्ट में कर रहा था ड्यूटी, सुबह बन गया 78 करोड़ का मालिक! ऐसे खुली किस्मत

कहते हैं किस्मत कब बदल जाए, कोई नहीं जानता. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अबू धाबी में रहने वाले 26 साल के नेपाली सिक्योरिटी गार्ड तैय्यब खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. मामूली सैलरी पर नौकरी करने वाले तैय्यब ने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर सिर्फ 50 दिरहम (करीब 1300 रुपये) का लॉटरी टिकट खरीदा था. किसी ने नहीं सोचा था कि यही टिकट उन्हें 30 मिलियन दिरहम यानी करीब 78 करोड़ रुपये का जैकपॉट दिला देगा.

लॉटरी खरीदकर आजमाते थे किस्मत

अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, तैय्यब खान पिछले 4 साल से अबू धाबी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं. वो लॉटरी खरीदकर अपनी किस्मत आजमाते रहते थे. हाल में उन्हें फेसबुक पर लॉटरी का पता चला था. तैय्यब बताते हैं, “हम कुल 5 दोस्त हैं. हम पैसे मिलाकर रेगुलर टिकट खरीदते थे. हर हफ्ते एक दोस्त नंबर चुनता था. कई महीनों तक दांव आजमाने के बाद अब किस्मत खुली है.”

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ड्यूटी पर थे, ईमेल ने बदल दी जिंदगी

इस बार उन्होंने 27 मई 2026 को जब लॉटरी के नतीजे घोषित हुए, तब वह बकरीद की छुट्टियों के दौरान नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे थे. लाखों लोग ड्रॉ का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तैय्यब अपनी नौकरी में बिजी थे. ड्यूटी पूरी करके वो सुबह सोकर उठे ही थे. तभी एक ईमेल से सबकुछ बदल गया. इस ईमेल में उनके लॉटरी टिकट नंबर पर 30 मिलियन दिरहम का जैकपॉट निकला था. भारतीय करेंसी में ये रकम 78 करोड़ रुपये होती है.

पांचों दोस्तों में बंटेगी रकम

लॉटरी पर निकली इनामी राशि पांचों दोस्तों में बराबर बांटी जाएगी. इस हिसाब से हर दोस्त के हिस्से में करीब 6 मिलियन दिरहम यानी लगभग 15 करोड़ रुपये आएंगे.

आगे बिजनेस करने का है प्लान

तैय्यब कहते हैं, “इनाम में अपना हिस्सा मिलने के बाद मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़ने वाला हूं. मुझे अपना बिजनेस करना है. फिलहाल नेपाल लौटने का इरादा नहीं है. मैं बिजनेस या निवेश के जरिये अपना कारोबार जमाना चाहता हूं.”

परिवार के लिए बनवाएंगे नया घर

तैय्यब ने कहा, “मेरी पहली प्राथमिकता अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बनाना है. मैं नेपाल में अपने परिवार के लिए एक बड़ा और अच्छा घर बनवाना चाहता हूं. दुबई में एक फ्लैट खरीदने की भी इच्छा है. मैं एक महिंद्रा थार और एक लग्जरी घड़ी भी खरीदूंगा.”

अबू धाबी में लॉटरी टिकट क्यों इतना चलता है?

UAE की आबादी का बड़ा हिस्सा भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और फिलीपींस जैसे देशों से आए प्रवासी कामगारों का है. इनमें से कई लोग सीमित तनख्वाह पर काम करते हैं. कुछ सौ या हजार रुपये खर्च करके करोड़ों जीतने की संभावना उन्हें आकर्षित करती है. UAE में पर्सनल इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है. इसलिए अगर कोई बड़ी लॉटरी जीतता है, तो उसे पूरी रकम मिलने की संभावना रहती है. कई देशों में लॉटरी जीतने पर भारी टैक्स कट जाता है. UAE की कई लॉटरी योजनाएं करोड़ों दिरहम के इनाम देती हैं. भारतीय रुपये में यह रकम 50 करोड़, 100 करोड़ या उससे भी ज्यादा हो सकती है.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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