नेपाल के राष्ट्रपति की फिर बिगड़ी तबीयत, हफ्ते में दूसरी बार अस्पताल में भर्ती

Nepal President Hospitalised: नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल (Ram Chandra Poudel) सीने में दर्द के बाद शनिवार को एक बार फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस बात की जानकारी मीडिया एजेंसी ANI ने नेपाल राष्ट्रपति के निजी सचिव चिरंजीबी अधिकारी के हवाले से दी.

अधिकारी ने बताया कि ‘सीने में दर्द की शिकायत के बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को आज सुबह त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल के मनमोहन कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर एंड ट्रांसप्लांट सेंटर में भर्ती कराया गया. हालांकि अब उनकी तबीयत सामान्य है’