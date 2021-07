काठमांडू: नेपाल के सुप्रीम कोर्ट (Nepal Supreme Court) ने आदेश भी दिया कि 28 घंटे के अंदर (करीब दो दिन के अंदर) नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए. कोर्ट ने सोमवार को भंग प्रतिनिधि सभा को करीब पांच महीने में दूसरी बार बहाल करते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली (Prime Minister KP Sharma Oli) को बड़ा झटका दिया है, जो सदन में विश्वास मत हारने के बाद अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं.Also Read - नेपाल ने दो महीने के अंतराल के बाद घरेलू उड़ान सेवाओं को किया बहाल

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सोमवार को यह आदेश भी दिया कि 28 घंटे के अंदर (दो दिन के अंदर) नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए.

Nepal’s Supreme Court has ordered to appoint Sher Bahadur Deuba as Prime Minister within the next 28 hours.

