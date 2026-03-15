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“मैं मरा नहीं, बस कॉफी पी रहा था”...मौत की अफवाहों के बीच वायरल हुआ PM नेतन्याहू का वीडियो
Benjamin Netanyahu Viral Video: हाल ही में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर सोशल मीडिया पर कई अफवाहें फैल गईं. कुछ पोस्ट में दावा किया गया कि ईरान के हमले में उनकी मौत हो गई है. इस बीच उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
Benjamin Netanyahu Viral Video: इजरायल के प्रधानमंत्री बेजामिन नेतन्याहूको लेकर हाल ही में सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलने लगी थीं. कुछ लोगों ने दावा किया कि ईरान के हमले में उनकी मौत हो गई है. इन अफवाहों के बाद नेतन्याहू ने खुद सामने आकर एक वीडियो जारी किया. यह वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया. वीडियो में वह एक कैफे में बैठे नजर आते हैं और कॉफी ऑर्डर करते हुए इन अफवाहों पर मजाकिया अंदाज में जवाब देते हैं. उन्होंने कहा, “मैं मर गया हूं… कॉफी के लिए.” उनका मतलब था कि उन्हें कॉफी बहुत पसंद है.
वीडियो में कॉफी के साथ मजाकिया अंदाज
वीडियो में नेतन्याहू आराम से कैफे में बैठे दिखाई देते हैं और मुस्कुराते हुए कॉफी ऑर्डर करते हैं. इसी दौरान वह कहते हैं कि “मैं अपने लोगों के लिए भी मरने को तैयार हूं, क्योंकि उनका हौसला शानदार है.” उनका यह बयान एक तरह से उन अफवाहों का जवाब था जो सोशल मीडिया पर फैल रही थीं. वीडियो में उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में बात करते हुए यह दिखाने की कोशिश की कि वह पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हैं. इस वीडियो के बाद कई लोगों ने राहत की सांस ली और सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर सवाल उठने लगे.
‘छह उंगलियों’ वाली अफवाह पर भी दिया जवाब
कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी दावा किया गया था कि नेतन्याहू की हाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है. इन पोस्ट में कहा गया कि उनके एक हाथ में छह उंगलियां दिखाई दे रही थीं. इसी अफवाह को खत्म करने के लिए नेतन्याहू ने वीडियो में दोनों हाथ कैमरे की तरफ उठाए और अपनी उंगलियां दिखाईं. उन्होंने मजाक करते हुए कहा, “क्या आप मेरी उंगलियां गिनना चाहते हैं? यहां देखिए… और यहां भी.” इस तरह उन्होंने साफ किया कि वीडियो असली है और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही बातें गलत हैं.
इजरायली नागरिकों को दिया संदेश
वीडियो में नेतन्याहू ने इजरायल के लोगों को एक खास संदेश भी दिया. उन्होंने कहा कि लोग बाहर जाकर थोड़ी ताजी हवा ले सकते हैं, लेकिन हमेशा सुरक्षित जगह के पास रहें. उन्होंने नागरिकों की हिम्मत और धैर्य की तारीफ की और कहा कि यही हौसला सरकार, सेना और सुरक्षा एजेंसियों को ताकत देता है. उन्होंने कहा कि इजरायल की सेना और खुफिया एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं और ईरान के खिलाफ कार्रवाई जारी है. साथ ही उन्होंने लोगों से सरकारी निर्देशों का पालन करने की भी अपील की.
देखें Video:
אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ
— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026
इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़ा तनाव
यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब Israel और Iran के बीच युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है. दोनों देशों के बीच यह संघर्ष अब कई दिनों से जारी है और इससे पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है. रिपोर्टों के मुताबिक इस युद्ध में अब तक दो हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर लोग ईरान के बताए जा रहे हैं. इसी बीच ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने नेतन्याहू को लेकर कड़ा बयान भी दिया है. हालांकि नेतन्याहू का नया वीडियो सामने आने के बाद यह साफ हो गया है कि वह सुरक्षित हैं और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही मौत की खबरें सिर्फ अफवाह थीं.
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