हीटवेव के बाद अब कुदरत का कहर! नीदरलैंड में 3,00,000 बार गिरी आसमानी बिजली | देखिए वीडियो

नीदरलैंड में आए तेज तूफान के दौरान सिर्फ 24 घंटे के भीतर करीब 3 लाख बार आसमानी बिजली चमकी. रात के अंधेरे में लगातार कड़कती बिजली से पूरा आसमान रोशनी से भर गया और कई लोगों ने इस नजारे को अपने कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर शेयर किया.

Written by: Ikramuddin
Published: June 29, 2026, 9:25 PM IST
europe Shocking Video today
24 घंटे के भीतर करीब 3 लाख बार आसमानी बिजली चमकी. (Photo/X)

Viral Video Today: यूरोप में पहले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी ने कहर बरपाया. मगर अब मौसम ने ऐसा खौफनाक रूप दिखाया कि लोग हैरान रह गए. दरअसल नीदरलैंड में आए तेज तूफान के दौरान सिर्फ 24 घंटे के भीतर करीब 3 लाख बार आसमानी बिजली चमकी. रात के अंधेरे में लगातार कड़कती बिजली से पूरा आसमान रोशनी से भर गया और कई लोगों ने इस नजारे को अपने कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर शेयर किया. मामले में नीदरलैंड के मौसम विभाग ने बताया कि 28 जून को आए इस तूफान के दौरान कुछ समय के लिए हालात इतने गंभीर हो गए कि महज 30 मिनट में करीब 30 हजार बार बिजली चमकी. यानी हर सेकंड करीब 17 बार बिजली आसमान में कौंध रही थी. इसके साथ तेज गरज, मूसलाधार बारिश और कई जगह ओले भी गिरे.

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रिकॉर्डतोड़ गर्मी की चपेट में यूरोप

मालूम हो कि पिछले कई दिनों से यूरोप रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की चपेट में था. नीदरलैंड में भी तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया था. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जब ठंडी हवा अचानक गर्म और नमी से भरी हवा से टकराई, तब यह शक्तिशाली गरज-चमक वाला तूफान बन गया. इस तूफान का असर सिर्फ आसमान तक ही सीमित नहीं रहा. कई इलाकों में बिजली गिरने से आग लगने की घटनाएं भी सामने आईं. कुछ जगह बड़े-बडे़ ओले गिरे जबकि तेज बारिश और आंधी ने आम जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

क्या बोले नेटिजन्स

दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में लगातार चमकती बिजली देखकर लोग हैरानी जता रहे हैं. वायरल क्लिप में रात का समय नजर आता है और पूरा आसमान लगातार बिजली की चमक से जगमगाता दिखाई दे रहा है. वीडियो देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर के ऊपर किसी ने विशाल फ्लैशलाइट जला दी हो. इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जमकर शेयर किया जा रहा है.

कोई इसे ‘कुदरत का सबसे बड़ा लाइट शो’ बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि ऐसा नजारा सिर्फ फिल्मों में ही देखने को मिलता है. कई यूज़र्स ने लिखा कि इतनी लगातार बिजली उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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