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नया संशोधन, नई शर्तें... अंतहीन प्रक्र‍िया की ओर बढ़ रहा ईरान-अमेरिका समझौता

Iran-US Agreement: डोनाल्ड ट्रंप तेहरान के साथ चल रहे समझौते की शर्तों में बदलाव करना चाहते हैं. दूसरी ओर ईरान भी ऐसा ही चाहता है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 1, 2026, 1:33 PM IST
नया संशोधन, नई शर्तें... अंतहीन प्रक्र‍िया की ओर बढ़ रहा ईरान-अमेरिका समझौता
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ जल्द समझौता चाहते हैं. (photo credit IANS, for representation only)

Iran-US Agreement: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ चल रहे समझौते की शर्तों में बदलाव करने की योजना बना रहे हैं. तेहरान भी समझौते में नए बदलाव जोड़ने की तैयारी कर रहा है. अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है.

और पढ़ें: ईरान पर नरम पड़े ट्रंप! होर्मुज ब्लॉकेड हटाने को तैयार, लेकिन रख दी ये बड़ी शर्त

‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ रिपोर्ट के मुताबिक, इस अंतहीन प्रक्र‍िया में व्हाइट हाउस बातचीत में ईरान की नई प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है. लगता है क‍ि यह बातचीत फिर से शुरुआती और मुश्किल स्थिति में पहुंच सकती है. तस्नीम समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप के नए प्रस्ताव के बाद ईरान भी समझौते के ड्राफ्ट में कुछ नए बदलाव जोड़ना चाहता है.

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सबसे बड़ी अड़चन ईरान की जटिल सत्ता

एडनक्रोनोस समाचार एजेंसी ने एक अधिकारी के हवाले से बताया क‍ि ट्रंप बातचीत को तेज करना चाहते हैं और दूसरी तरफ दबाव बढ़ाकर समझौता जल्दी करना चाहते हैं. लेकिन उन्हें ईरान की जटिल सत्ता व्यवस्था से भी निपटना पड़ रहा है.

बदलाव और लंबी बातचीत

तेहरान में किसी भी बदलाव या समझौते को अंतिम मंजूरी सर्वोच्च नेता के पास होती है. अगर समझौते के मसौदे में बदलाव होता है, तो बातचीत और लंबी हो सकती है.

ट्रंप की मांगें

  • ट्रंप 60 प्रत‍िशत तक समृद्ध किए गए यूरेनियम के भंडार को लेकर ज्यादा साफ और सख्त नियम चाहते हैं
  • अमेरिकी राष्ट्रपति साफ नियम जोड़ना चाहते हैं कि अमेरिका उस सामग्री को कब और कैसे हासिल करेगा
  • समुद्री व्यापार के लिए होर्मुज स्‍ट्रेट को फिर से खोलने के तरीके साफ किए जाएं

ईरान क्या कह रहा

मौजूदा ड्राफ्ट समझौता है, उसमें ईरान यह मानने को तैयार है कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा. साथ ही इसमें 60 दिनों की एक समय-सीमा भी है, जिसमें दोनों देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम और जमा हुए संवर्धित यूरेनियम के भविष्य पर बातचीत करेंगे.

ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से कहा, “मुझे बस यही गारंटी चाहिए कि परमाणु हथियार नहीं बनेंगे. उन्होंने यह मान लिया है. उन्होंने आगे कहा कि शुरुआत में ईरान ने सिर्फ यह कहा था कि वे परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन अब समझौते में यह भी शामिल किया गया है कि वे किसी भी तरह से परमाणु हथियार न तो बनाएंगे और न ही हासिल करेंगे.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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