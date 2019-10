लंदन: ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुरुवार को कहा कि ब्रसेल्स में यूरोपीय नेताओं की बैठक से पहले ब्रिटेन और यूरोपीय संघ (ईयू) के वार्ताकारों के बीच ब्रेग्जिट समझौते पर सहमति बन गई है. ईयू आयोग के अध्यक्ष ज्यां क्लोद जुंके ने भी करार पर सहमति बनने की पुष्टि करते हुए कहा कि अब इसे यूरोपीय नेताओं के समक्ष चर्चा के लिए रखा जाएगा.

ईयू सम्मेलन में शामिल होने के लिए रवाना होने से पहले जॉनसन ने ट्वीट किया, ‘हम एक बेहतरीन करार पर सहमति बनाने में सफल हुए हैं.’ जुंके ने ट्वीट किया, ‘जहां चाह, वहां करार और हमारे पास एक करार है. यह ईयू और ब्रिटेन के लिए निष्पक्ष और संतुलित है एवं यह समस्या का हल निकालने के लिए हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है.’ उन्होंने कहा, ‘मैं यूरोपीय परिषद से करार को समर्थन देने की अनुशंसा करता हूं.’

This is a deal which allows us to get Brexit done and leave the EU in two weeks’ time, so we can then focus on the people’s priorities and bring the country back together again. #GetBrexitDone #TakeBackControl

— Boris Johnson (@BorisJohnson) October 17, 2019