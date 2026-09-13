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होर्मुज में प्रवेश-निकास का नया रास्ता, 7 शर्तें और खाड़ी देशों की एंट्री... ईरान और ओमान के समझौते से क्या बदलेगा?

Hormuz: ईरान और ओमान के समझौते के बाद भी होर्मुज खुला नहीं है. ईरान का कहना है कि होर्मुज का खुलना अमेरिका के व्यवहार पर निर्भर करेगा.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: September 13, 2026, 9:43 AM IST
होर्मुज में प्रवेश-निकास का नया रास्ता, 7 शर्तें और खाड़ी देशों की एंट्री... ईरान और ओमान के समझौते से क्या बदलेगा?
ईरान और ओमान होर्मुज स्‍ट्रेट के तटीय देश हैं. (photo credit, IANS)

Hormuz: होर्मुज का नया रास्ता तैयार है. ईरान और ओमान ने होर्मुज स्‍ट्रेट के लिए नए प्रवेश और निकास मार्गों की रूपरेखा पर सहमति बना ली है. ईरान के अधिकारियों ने ये जानकारी दी है. अब कल सोमवार 13 सितंबर को ईरान और ओमान मस्कट में एक क्षेत्रीय बैठक करेंगे. इसमें दोनों देश खाड़ी देशों को इस बातचीत के नतीजों की जानकारी देंगे. आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह समझौता ईरान और ओमान के बीच लंबे समय तक चली तकनीकी और कूटनीतिक बातचीत के बाद हुआ है. अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम ने ईरान की वार्ता टीम से जुड़े एक सूत्र के हवाले से ये जानकारी दी है. अगस्त के आखिर में दोनों पक्षों के बीच अंतिम सहमति बनी थी.

कहां होगा ये एंट्री और एग्जिट प्वाइंट?

सूत्र के मुताबिक, नए समझौते के तहत खाड़ी क्षेत्र में प्रवेश करने वाला मार्ग पूरी तरह ईरान के क्षेत्रीय समुद्री जल के भीतर होगा. वहीं निकास मार्ग का एक हिस्सा भी ईरान के क्षेत्रीय जलक्षेत्र में आएगा.

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क्या होर्मुज का दक्षिणी मार्ग बंद होगा?

यह मार्ग ईरान की ओर से तय की गई व्यवस्थाओं के तहत संचालित होगा. नया सिस्टम लागू होने के बाद जलमार्ग के दक्षिणी मार्ग को बंद कर दिया जाएगा. सूत्र के अनुसार, अमेरिका इस बात पर जोर दे रहा था कि दक्षिणी मार्ग खुला रहना चाहिए.

क्या होर्मुज खुल गया?

सूत्र ने यह भी साफ किया कि ईरान और ओमान समझौते का मतलब यह नहीं है कि होर्मुज स्‍ट्रेट पूरी तरह खोल दिया जाएगा. जलमार्ग को फिर से खोलने के लिए ईरान ने 7 शर्तें रखी हैं, जो अमेरिका को बता दी गई हैं. जब तक उन शर्तों को लागू नहीं किया जाता, तब तक यह जलमार्ग बंद रहेगा. इसे दोबारा खोलने का फैसला पूरी तरह अमेरिका के व्यवहार पर निर्भर करेगा.

खाड़ी देश भी होंगे बैठक में शामिल?

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने बताया कि खाड़ी तटवर्ती देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक सोमवार को ओमान में होने वाली है. इस बैठक में क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें होर्मुज स्‍ट्रेट में सुरक्षित समुद्री मार्ग तय करने को लेकर ईरान और ओमान के बीच हुई बातचीत भी शामिल है. इस बैठक में खाड़ी देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा ईरान और इराक के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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