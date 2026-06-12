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'ईरान में नया नेतृत्व उभरा', डोनाल्ड ट्रंप किसकी ओर कर रहे इशारा?

Iran New leadership: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान का नया नेतृत्व ज्यादा समझदार है. उनका नेतृत्व अमेरिका के साथ बातचीत और समझौता करना चाहता है क्योंकि हमलों के कारण वे दबाव में हैं.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: June 12, 2026, 12:33 PM IST
'ईरान में नया नेतृत्व उभरा', डोनाल्ड ट्रंप किसकी ओर कर रहे इशारा?
ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने इस युद्ध में दो बार ईरान की लीडरशिप खत्म की है. (photo credit AI, for representation only)

Iran New leadership: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई ने ईरान की नेतृत्व व्यवस्था को बदल दिया है. ट्रंप ने दावा किया है कि तेहरान में अब एक नया नेतृत्व समूह सामने आया है. उन्होंने यह भी कहा है कि ईरान का यह नया नेतृत्व अमेरिका के साथ बातचीत के लिए ज्यादा तैयार है. हालांकि, उन्होंने ईरान के किसी नेता का नाम नहीं लिया है.

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आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि सैन्य दबाव ने ईरान की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है. इससे अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम पर समझौते की संभावना बन गई है.

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‘ईरान के पास है बड़ा मौका’

राष्ट्रपति ने संकेत दिया कि अगर समझौता सफल होता है तो ईरान को अपने देश के पुनर्निर्माण का मौका मिल सकता है. उनके पास अपना देश बनाने का मौका है.

ईरान में शासन परिवर्तन जैसा बता रहे ट्रंप

ट्रंप ने कहा, यह एक तरह से शासन परिवर्तन है, क्योंकि मुझे ये लोग ज्यादा समझदार और तर्कसंगत लगते हैं, उन लोगों से जो अब हमारे बीच नहीं हैं. ईरान का जो मौजूदा नेतृत्व बातचीत कर रहा है, वह पहले की सरकार से काफी अलग है.

ट्रंप ने कहा समझौते के करीब, ईरान ने नकारा

ट्रंप ने उम्मीद जताई कि अमेरिका और ईरान के बीच ऐसा समझौता करीब है जो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से हमेशा के लिए रोक देगा. हालांकि, ईरान ने समझौते की बात को नकारा है और कहा है कि ईरान अभी प्रस्ताव को देख रहा है.

दो टीमें हो चुकी है खत्म

ट्रंप ने कहा क‍ि हमने पहले नेतृत्व टीम को खत्म कर दिया, फिर दूसरी टीम को. अब एक अलग तरह का समूह है, अलग स्तर का, और मुझे लगता है कि ये ज्यादा समझदार है और तर्क से काम करता है. नए नेतृत्व ने समझौते के ढांचे को मंजूरी दे दी है और वे इसे पूरा करने के लिए तैयार हैं.

ईरान को नुकसान के दावे

ट्रंप ने कहा कि ईरान इसलिए समझौता करना चाहता है क्योंकि उसे काफी नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि ईरान की नौसेना खत्म हो गई है, वायुसेना खत्म हो गई है, एंटी-एयरक्राफ्ट सिस्टम भी खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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