धरती पर नहीं, समुद्र के नीचे मिली नई दुनिया! वैज्ञानिकों की खोज से बढ़ा रोमांच

वैज्ञानिकों ने बताया कि इस क्षेत्र में जेलीफिश, ऑक्टोपस, केकड़े, मछलियां और कई अन्य समुद्री जीव बड़ी संख्या में पाए गए. वैज्ञानिकों ने यहां दुर्लभ 'जायंट फैंटम जेलीफिश' को भी देखा, जिसे दुनिया की सबसे कम दिखाई देने वाली जेलीफिश प्रजातियों में गिना जाता है.

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तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/Meta AI)

समुद्र की गहराइयों में वैज्ञानिकों ने ऐसी अद्भुत दुनिया खोजी है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. हाल ही में दक्षिण अटलांटिक महासागर में एक रिसर्च अभियान के दौरान शोधकर्ताओं ने एक विशाल कोरल रीफ (मूंगा चट्टान) की खोज की है. यह रीफ लगभग वैटिकन सिटी के आकार जितना बड़ा बताया जा रहा है और समुद्री जीवों से भरा हुआ है. बताया गया कि वैज्ञानिक समुद्र के भीतर मौजूद ‘कोल्ड सीप्स’ यानी ऐसे स्थानों की तलाश कर रहे थे, जहां समुद्र की गहराई से गैस और खनिज निकलते हैं. लेकिन खोज के दौरान उन्हें विशाल और जीवंत कोरल साम्राज्य मिल गया. यह रीफ दुर्लभ प्रजाति के कोरल बैथेलिया कैंडिडा से बना है और इसे इस प्रजाति का अब तक का सबसे बड़ा रीफ माना जा रहा है.

समुद्र की गहराइयों में वैज्ञानिकों ने क्या-क्या खोजा

वैज्ञानिकों ने बताया कि इस क्षेत्र में जेलीफिश, ऑक्टोपस, केकड़े, मछलियां और कई अन्य समुद्री जीव बड़ी संख्या में पाए गए. वैज्ञानिकों ने यहां दुर्लभ ‘जायंट फैंटम जेलीफिश’ को भी देखा, जिसे दुनिया की सबसे कम दिखाई देने वाली जेलीफिश प्रजातियों में गिना जाता है. समुद्र की गहराई में रिकॉर्ड किए गए वीडियो में रंग-बिरंगे कोरल, समुद्री जीवों की हलचल और जीवन से भरा पूरा पारिस्थितिकी तंत्र साफ नजर आया. सबसे दिलचस्प बात यह है कि शोधकर्ताओं ने इस अभियान के दौरान 28 ऐसी प्रजातियां भी इकट्ठा की हैं, जिन्हें विज्ञान की दुनिया के लिए नई प्रजातियां माना जा रहा है. अगर आगे की जांच में इसकी पुष्टि होती है, तो यह समुद्री विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि होगी.

क्या बोलो एक्सपर्ट्स

मामले में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसी खोजें समुद्री जीवों की विविधता समझने में मदद करती हैं. इससे यह भी पता चलता है कि समुद्र की गहराइयों में अभी भी बहुत कुछ ऐसा छिपा है, जिसके बारे में इंसानों को जानकारी नहीं है. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये खोज एक बार फिर साबित करती है कि पृथ्वी पर अभी भी कई रहस्य बाकी हैं और समुद्र की गहराइयों में ऐसी अनदेखी दुनियाएं मौजूद हैं, जो हर नई खोज के साथ हमें चौंका रही हैं.