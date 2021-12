New Year 2022: पिछले दो सालों से दुनिया पर छाए कोरोना के संकट ने फीका कर दिया है, बहुत सी जगहों पर नए साल के जश्‍न रद्द कर दिए हैं. हालांकि कई जगह लाइटनिंग भी नजर आ रही है. ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आतिशबाजी के साथ नए साल 2022 का स्वागत किया गया है. वहीं, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आतिशबाजी के साथ नए साल 2022 का स्वागत किया गया.Also Read - Ashes 2021-22: सिडनी टेस्ट में स्पिनर स्वेपसन को ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग इलेवन में मिल सकता है मौका

विश्व में कई स्थानों पर नववर्ष की पूर्व संध्या पर मनाया जाने वाला जश्न कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने के चलते लगातार दूसरे साल फीका पड़ गया या रद्द कर दिया गया. कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रामक ओमीक्रोन स्वरूप ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर मनाये जाने वाले जश्न का उत्साह ठंडा कर दिया. हालांकि, इस स्वरूप के मामले सामने आने से पहले कई लोग महामारी से प्रभावित दूसरे वर्ष के भी बीत जाने को लेकर खुश नजर आ रहे थे.

लेकिन अभी तक खैरियत यही है कि ओमीक्रोन से संक्रमण के कारण महामारी की पिछली लहर के समान अस्पतालों में भीड़ नहीं बढ़ी है और ना ही संक्रमितों की मौतें हुई हैं, खासकर टीकाकरण करा चुके लोगों की। इससे 2022 के लिए उम्मीद की एक किरण नजर आती प्रतीत होती है.

#WATCH Australia welcomes the new year 2022 with spectacular fireworks at Sydney Harbour

(Source: Reuters) pic.twitter.com/Y5kPhUqtI6

— ANI (@ANI) December 31, 2021