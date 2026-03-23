LaGuardia Airport: न्यूयॉर्क के ला गार्डिया एयरपोर्ट पर विमान और ट्रक में टक्कर, उड़ानें रोकी गईं, जानिए पूरा मामला

LaGuardia Airport Accident: न्यूयॉर्क शहर के ला गार्डिया एयरपोर्ट पर एयर कनाडा एक्सप्रेस की फ्लाइट CRJ-900 और एक फायर ट्रक की टक्कर हो गई है. इस घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है.

Published date india.com Updated: March 23, 2026 12:40 PM IST
By Shivendra Rai
(फोटो क्रेडिट- @BreakingXAlerts)

LaGuardia Airport ‘collision’ reports: अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर के ला गार्डिया एयरपोर्ट पर एक हादसा हुआ है. एक विमान तथा दमकल की गाड़ी के बीच टक्कर की खबर के बाद उड़ानें बंद कर दी गई हैं. फ्लाइट-ट्रैकिंग वेबसाइट FlightRadar24 के अनुसार, एयरपोर्ट के रनवे 4 पर एयर कनाडा एक्सप्रेस की फ्लाइट CRJ-900 और एक फायर ट्रक की टक्कर के बाद कई लोगों के घायल होने की आशंका है.

इस घटना की कुछ वीडियोज भी सामने आई हैं. India.com स्वतंत्र रूप से इन वीडियोज की पुष्टि नहीं करता. सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियोज में देखा जा सकता है कि विमान का क्षतिग्रस्त अगला हिस्सा कुछ डिग्री ऊपर उठा हुआ है.

हादसे के बारे में रॉयटर्स ने बताया है कि मॉन्ट्रियल से आ रही Air Canada Express की एक फ़्लाइट न्यूयॉर्क के La Guardia एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान जमीन पर मौजूद एक दमकल गाड़ी से टकरा गई. इस घटना के बाद, यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एयरपोर्ट पर मौजूद सभी विमानों के लिए उड़ानें रोकने का आदेश जारी कर दिया.

डेली मेल के अनुसार, इस हादसे में कम से कम चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मॉन्ट्रियल से आई यह फ्लाइट रात करीब 11:30 बजे लैंड कर रही थी. इसी दौरान रनवे पर विमान पोर्ट अथॉरिटी के एक फायर ट्रक से टकरा गया.

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

