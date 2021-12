Omicron: कोरोना (Coronavirus) के नए वेरिएंट ओमीक्रोन (Omicron Variant) को लेकर दुनियाभर के देशों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. तमाम देशों में ओमीक्रोन संक्रमण फैलने के साथ ही एक बार फिर कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है. भारत में भी ओमीक्रोन (Omicron in India) 19 राज्यों में अपने पैर पसार चुका है और कुल मामले 500 के आंकड़े को पार कर चुके हैं. इस बीच अमेरिका (America) के न्यूयॉर्क (New York) से डराने वाली खबर सामने आई है. गौरतलब है कि अमेरिका में ओमीक्रोन के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. न्यूयॉर्क के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि अस्पतालों में भर्ती होने वाले बच्चों (Omicron Cases in Children on rise) की संख्या बढ़ गई है. ओमीक्रोन वेरिएंट के सामने आने से पहले से ही माना जा रहा था कि हो सकता है नया वेरिएंट बच्चों को ज्यादा शिकार बनाए. न्यूयॉर्क से जो खबर आ रही है वह इसी बात की तस्दीक करती दिख रही है. बता दें कि अमेरिका में कोविड-19 टेस्ट किट की भी कमी हो गई है, जिस पर व्हाइट हाउस (White House) ने रविवार को कहा कि वह जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाल लेगा.Also Read - Coronavirus Omicron Variant: दुनियाभर में तबाही मचा रहा ओमिक्रॉन! अमेरिका, इटली, फ्रांस में स्थिति बद् से बदतर

न्यूयॉर्क के स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को ही चेताया है कि कि कोविड-19 (Covid19) से जुड़े मामलों के चलते अस्पतालों में बच्चों के भर्ती होने का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. इस चेतावनी में कहा गया है कि 5 दिसंबर से शुरू हुए हफ्ते के मुकाबले 19 दिसंबर से शुरू हुए हफ्ते में 18 वर्ष या इससे कम उम्र के बच्चों के कोविड-19 के कारण अस्पताल में भर्ती होने के आंकड़े में चार गुना बढ़ोतरी देखी गई है. Also Read - Vaccine की दोनों डोज लिये लोगों के लिए सरकार ने जारी किया Universal Pass Cum certificate, ऐसे करें Download

स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों में से करीब आधे मरीजों की उम्र 5 वर्ष से कम है. गौरतलब है कि इस उम्र के बच्चों के लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं बनी है. ओमीक्रोन और अन्य वेरिएंट्स के चलते अमेरिका में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के अनुसार पिछले एक हफ्ते में अमेरिका से संक्रमण के औसत मामले 1 लाख 90 हजार प्रतिदिन के करीब बने हुए हैं. Also Read - Haryana Omicron Update: हरियाणा में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 10 पहुंचा, क्या बढ़ेंगी पाबंदियां?

ओमीक्रोन वेरिएंट ऐसे समय पर फैल रहा है, जब अमेरिका सहित तमाम पश्चिमी देशों में लोग छुट्टियों का आनंद लेते हैं. क्रिसमस और नए साल पर लोग अपने परिवारजनों, दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं और जमकर पार्टी करते हैं. ऐसे में ओमीक्रोन जैसे बेहद संक्रामक वेरिएंट के तेजी से फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है.