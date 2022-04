अमेरिका में दो सिखो पर हमले का मामला सामने आया है. घटना न्यूयॉर्क के रिचमंड हिल्स इलाके की है. मंगलवार की सुबह यहां दो सिख मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, तभी वहां पहुंचे दो संदिग्ध युवकों ने सिखों पर हमला बोल दिया, पहले उन्हें डंडे से मारा और फिर पगड़ी को उतार दिया. बताते चलें कि ये वही जगह है जहां 10 दिनों पहले दो सिखो पर हमला हुआ था. इस घटना को लेकर भारत में खासा रोष देखा जा रहा है.Also Read - न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में रेलवे स्टेशन पर फायरिंग, कइयों को लगी गोली; गैस मास्क पहनकर आए थे हमलावर

Two Sikhs assaulted in Richmond Hills, New York. Complaint filed, tweets Consulate General of India in New York pic.twitter.com/I91jyiP6sQ

दिल्ली की राजनीति से जुड़े मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस हमले से जुड़ा एक वीडियो शेयर करते हुए नाराजगी जाहिर की. उन्होंने लिखा कि रिचमंड वही इलाका है, जहां 10 दिनों पहले सिखो पर हमला हुआ था. उन्होंने इसकी निंदा करते हुए कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए और दोषियो को सजा देकर उदाहरण पेश करने की जरूरत है.

2nd attack on 2 Sikhs within 10 days exactly at same location in Richmond Hill

Apparently, targeted hate attacks against Sikhs happening in continuation. We condemn this in strong words. These shd be investigated & perpetrators must be held accountable @IndiainNewYork @USAndIndia pic.twitter.com/Ld0RIxIeNn

