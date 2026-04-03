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चीन के ड्रोन-जेट होंगे ज्यादा घातक, नई तकनीक से किया बड़ा खेल, डिजाइन, ढांचा सब कुछ होगा बेहतर
China Drone: टीम ने सुझाव दिया कि वे हल्के और मजबूत ढांचे वाले ड्रोन बनाने में मदद कर सकते हैं.
China Drone: चीन के वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने कंपोजिट मटीरियल बनाने की नई विधि विकसित की है. इससे ड्रोन, विमान और अंतरिक्ष यानों का ढांचा ज्यादा 26 फीसदी ज्यादा मजबूत होगा. इससे ड्रोन हल्के होंगे, प्रदर्शन सुधरेगा और निशाना बनाने मुश्किल होगा.
नई विधि को समझें
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नई खोज छह दशक पुरानी परंपरा को चुनौती है. उन्होंने ‘बैलेंस्ड ले-अप’ को बेहतर किया है. नई विधि में फाइबर की परतों को विपरीत कोणों पर एक के ऊपर एक रखा जाता है. इससे मजबूती 26 प्रतिशत तक बढ़ जाती है. वहीं, जोड़ों का प्रदर्शन ( joint performance) 13 फीसदी बेहतर होता है. साथ ही निर्माण प्रक्रिया के दौरान होने वाले ‘क्योरिंग डिफॉर्मेशन’ में भी कमी आई, जिससे संरचना में दोष पैदा हो सकते थे. क्योरिंग डिफॉर्मेशन सुखाने के दौरान होने वाले बदलाव को कहते हैं.
बेहतर होगी एयरोस्पेस की डिजाइन
चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिक्स ने कहा है कि नई खोज एयरोस्पेस में डिजाइन की लचीलेपन को बढ़ा सकती है. क्योंकि, क्योरिंग डिफॉर्मेशन में कमी का अर्थ है उत्पादन के दौरान कम विकृतियां.
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विमान के किस-किस पार्ट को होगा फायदा
डिजाइन में अधिक लचीलापन से ड्रोन बेहतर होंगे. विमान के मुख्य ढांचे (फ्यूजलेज), पंखों और भार-वहन करने वाले पैनलों के लिए फायदेमंद होगा.
किसने कियो शोध
क्यू चेंग के नेतृत्व में, शोध टीम ने एक नया डिजाइन विकसित किया है जो इंजीनियरों को भार वितरण के अनुसार मोटाई को बदलने की सुविधा देता है.इससे कंपोजिट संरचनाओं को धातुओं की तरह ही इस्तेमाल करना संभव हो जाता है.
कैसे मिलेगा चीन को फायदा
चीन इस विधि से अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों, मानवरहित हवाई वाहनों (UAVs) और अंतरिक्ष यानों को बेहतर बना सकता है. उनके वजन में कमी आएगी और संरचनात्मक लचीलापन बेहतर होगा. शोधकर्ताओं के मुताबिक, इन अच्छे नतीजों के बावजूद, यह टेक्नोलॉजी अभी भी रिसर्च के शुरुआती दौर में है.
ऐतिहासिक रूप से, इंजीनियर निर्माण के लिए फाइबर के झुकाव (ओरिएंटेशन) के एक सीमित समूह पर निर्भर रहे हैं. आमतौर पर 0, 45, 90 और माइनस 45 डिग्री जो पूरी तरह से विकसित सैद्धांतिक ढांचे के बजाय काफी हद तक इंजीनियरिंग अनुभव पर आधारित था. जैसे हम घर में दीवार बनाते समय ईंटों को एक खास तरीके से ही रखते हैं क्योंकि वैसा हमेशा से होता आया है
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