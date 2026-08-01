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पहाड़ों का 'सुपरहीरो' हार गया जिंदगी की जंग... ब्रॉड पीक पर नहीं रहे निम्स दाई

निम्स दाई 10 सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय टीम के साथ ब्रॉड पीक पर चढ़ाई कर रहे थे. कैंप-2 से कैंप-3 के बीच अचानक बड़ा हिमस्खलन आया. इसके बाद पूरी टीम से संपर्क टूट गया. खराब मौसम की वजह से राहत और बचाव अभियान भी काफी मुश्किल हो गया.

Written by: Ikramuddin
Published: August 1, 2026, 11:10 PM IST
पहाड़ों का 'सुपरहीरो' हार गया जिंदगी की जंग... ब्रॉड पीक पर नहीं रहे निम्स दाई
निम्स दाई की मौत की खबर सामने आते ही दुनिया भर के पर्वतारोहियों और उनके चाहने वालों ने गहरा दुख जताया.

दुनिया के सबसे मशहूर पर्वतारोहियों में शामिल निम्स दाई (जिनका पूरा नाम निर्मल पुरजा था) अब हमारे बीच नहीं रहे. पाकिस्तान की 8047 मीटर ऊंची ब्रॉड पीक पर आए भीषण हिमस्खलन (Avalanche) में उनकी मौत हो गई. मालूम हो कि निम्स दाई का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक ऐसे इंसान की तस्वीर आती थी, जिसने कई बार नामुमकिन लगने वाले कारनामों को मुमकिन करके दिखाया था. मगर इस बार पहाड़ ने अपने सबसे बड़े योद्धाओं में से एक को हमेशा के लिए छीन लिया. निम्स दाई 10 सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय टीम के साथ ब्रॉड पीक पर चढ़ाई कर रहे थे. 30 जुलाई को कैंप-2 से कैंप-3 के बीच अचानक बड़ा हिमस्खलन आया. इसके बाद पूरी टीम से संपर्क टूट गया. खराब मौसम की वजह से राहत और बचाव अभियान भी काफी मुश्किल हो गया.

शुरू में हुई थी चार शवों की पहचान

शुरुआत में चार पर्वतारोहियों के शव मिले थे, जिनमें नेपाल के पुर बहादुर गुरंग और ओमान की नधिरा अल हार्थी की पहचान हो गई थी. बाद में निम्स दाई की कंपनी Elite Exped ने सोशल मीडिया पर पुष्टि की कि इस हादसे में निम्स दाई और उनके साथी निमा शेरपा की भी मौत हो गई है. पाकिस्तान की रेस्क्यू टीमें अब भी बाकी पर्वतारोहियों की तलाश और पहचान में जुटी हैं. मालूम हो कि निम्स दाई सिर्फ एक पर्वतारोही नहीं थे, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा थे. उन्होंने साल 2019 में महज 6 महीने के भीतर दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई पूरी कर इतिहास रच दिया था. इससे पहले यह रिकॉर्ड पूरा करने में करीब 8 साल लगे थे. इसी उपलब्धि ने उन्हें पूरी दुनिया में अलग पहचान दिलाई.

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ब्रिटिश सेना में दे चुके थे सर्विस

आपको बता दें कि ब्रिटिश सेना की स्पेशल बोट सर्विस (SBS) में सेवा दे चुके निम्स दाई ने पर्वतारोहण की दुनिया में भी कई रिकॉर्ड अपने नाम किए. वे मुश्किल से मुश्किल मिशन और हाई-एल्टीट्यूड रेस्क्यू के लिए जाने जाते थे. कई पर्वतारोहियों की जान बचाने में भी उनका बड़ा योगदान रहा. इस बार भी उनका लक्ष्य बेहद खास था. अगर वे ब्रॉड पीक फतह कर लेते, तो बिना एक्ट्रा ऑक्सीजन के दुनिया की 14 आठ-हजारी चोटियों को दूसरी बार पूरा करने वाले पहले पर्वतारोही बन जाते. हादसे से कुछ दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि उनका मुकाबला किसी और से नहीं, बल्कि हर दिन खुद से बेहतर बनने का है.

मौत की खबर से दुखी हुए फैंस

निम्स दाई की मौत की खबर सामने आते ही दुनिया भर के पर्वतारोहियों और उनके चाहने वालों ने गहरा दुख जताया. सोशल मीडिया पर लोग उन्हें याद कर रहे हैं और उनके साहस, जुनून और उपलब्धियों को सलाम कर रहे हैं. भले ही निम्स दाई अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन पर्वतारोहण की दुनिया में उनका नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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