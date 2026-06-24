नीरव मोदी को लौटाना होगा बैंक ऑफ इंडिया को पैसा, ब्रिटेन की अदालत का आदेश, जानें कितनी है रकम

Nirav Modi: लंदन की अदालत ने कहा कि नीरव मोदी दुबई स्थित कंपनी 'फायरस्टार डायमंड एफजेडई' को दिए गए लोन के लिए दी गई पर्सनल गारंटी के तहत भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 24, 2026, 12:03 PM IST
नीरव मोदी को लौटाना होगा बैंक ऑफ इंडिया को पैसा, ब्रिटेन की अदालत का आदेश, जानें कितनी है रकम
नीरव मोदी 13,000 करोड़ रुपये के पीएनबी (PNB) घोटाले के मुख्य आरोपी भी हैं. (photo credit, IANS)

Nirav Modi: लंदन की एक अदालत ने नीरव मोदी को आदेश दिया है कि वह भारतीय बैंक को 10.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर (100 करोड़ रुपये से ज़्यादा) चुकाए. यह मामला दुबई की एक कंपनी से जुड़े लोन की वसूली से जुड़ा है. इस कंपनी को नीरव मोदी ने ही प्रमोट किया था.

और पढ़ें: PNB Scam: नीरव मोदी का बच पाना मुश्किल, भारत लाने के लिए लंदन पहुंची CBI टीम

बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में फैसला

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, भगोड़े बिजनेसमैन नीरव मोदी के लिए यह बड़ा कानूनी झटका लगा है. मंगलवार को सुनाए गए फैसले में, लंदन सर्किट कमर्शियल कोर्ट ने बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में फैसला सुनाया है.

क्या कहा अदालत ने

अदालत ने कहा कि मोदी फायरस्टार ग्रुप की दुबई स्थित कंपनी ‘फायरस्टार डायमंड एफजेडई’ को दिए गए लोन के लिए दी गई पर्सनल गारंटी के तहत भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं. बता दें कि नीरव मोदी 13,000 करोड़ रुपये के पीएनबी (PNB) घोटाले के मुख्य आरोपी भी हैं.अदालत ने माना कि लोन लेने वाली कंपनी के डिफॉल्ट करने के बाद भी मोदी इस कर्ज़ के लिए कानूनी रूप से ज़िम्मेदार बने रहे.

कितनी है मूल देनदारी और कितना ब्याज

इस देनदारी में लगभग 4.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 38.9 करोड़ रुपये) की बकाया मूल राशि और बैंक द्वारा मांगा गया लागू ब्याज शामिल है, जिससे कुल वसूली योग्य राशि 10.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा हो जाती है.

2012 में मंजूर हुआ था लोन

यह विवाद 2012 में बैंक ऑफ़ इंडिया की ओर से मंज़ूर की गई लोन सुविधा से जुड़ा है, जो पंजाब नेशनल बैंक (PNB) धोखाधड़ी मामले में आरोप सामने आने से पहले की बात है.

3 अगस्त 2012 को, मोदी ने बैंक के पक्ष में एक पर्सनल गारंटी पर हस्ताक्षर किए थे. इसमें उन्होंने यह व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी स्वीकार की थी कि अगर लोन लेने वाली कंपनी अपनी देनदारियों को पूरा करने में विफल रहती है, तो वे बकाया राशि का भुगतान करेंगे.

क्यों डूबी कंपनी

अदालत की जांच के अनुसार, 2018 की शुरुआत में कथित बैंकिंग धोखाधड़ी की जांच शुरू होने के बाद फायरस्टार ग्रुप की वित्तीय स्थिति तेज़ी से खराब हो गई थी. उस साल फरवरी में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने PNB धोखाधड़ी मामले के सिलसिले में अपनी पहली एफआईआर दर्ज की थी.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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