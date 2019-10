वाशिंगटन: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता को लेकर पूरी गति से बातचीत चल रही है. उन्होंने जल्दी ही समझौता हो जाने की उम्मीद जाहिर की. अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) के मुख्यालय में सीतारमण की अमेरिका के वित्त मंत्री स्टीवन म्यूचिन के साथ हुई मुलाकात में व्यापार सौदे को लेकर संक्षिप्त चर्चा हुई. म्यूचिन अगले महीने की शुरुआत में भारत की यात्रा करने वाले हैं.

#WATCH Washington DC: FM Nirmala Sitharaman responds to ANI’s question on US-India trade front. She says, “…My inputs are that negotiations are going in full speed & there is a great intensity with which both the sides are engaging & hopefully the deal will be struck soon….” pic.twitter.com/u43149BQQK

— ANI (@ANI) October 20, 2019