अफगानिस्तान (Afghanistan) में तेजी से बिगड़ते सुरक्षा हालात के बीच आतंकी संगठन तालिबान (Taliban) के प्रवक्‍ता ने दूतावास या राजनयिक (embassies & diplomats) को निशाना नहीं बनाने की प्रतिबद्धता दोहराने का दावा किया है. तालिबान ने के प्रवक्ता मोहम्मद सुहैल शाहीन (Taliban Spokesperson Muhammed Suhail Shaheen) ने दोहा से न्‍यूज एजेंसी एएनआई (ANI) से फोन पर ताजा इंटरव्‍यू में कहा है, "हमारी तरफ से दूतावासों और राजनयिकों को कोई खतरा नहीं है. हम किसी दूतावास या राजनयिक को निशाना नहीं बनाएंगे. हमने अपने बयानों में कई बार ऐसा कहा है. यह हमारी प्रतिबद्धता है.

There is no danger from our side to embassies & diplomats. We won’t target any embassy or diplomat. We’ve said that in our statements many times. It is our commitment: Taliban Spokesperson Muhammed Suhail Shaheen to ANI pic.twitter.com/lakhJVTan5

— ANI (@ANI) August 14, 2021