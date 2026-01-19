Hindi World Hindi

शांति के बारे में सोचने की बाध्यता नहीं है, नोबेल पुरस्कार न मिलने पर नॉर्वेके PM को ट्रंप का संदेश

Trump Nobel Prize: नोबेल शांति पुरस्कार 2025 का ऐलान हुए छह महीने से ज्यादा समय बीत गया है लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अवॉर्ड न मिलने की बात भूल नहीं पा रहे हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर से कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने के बाद अब उन्हें पूरी तरह शांति के बारे में सोचने की कोई बाध्यता महसूस नहीं होती.

पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (PBS) के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर को एक संदेश भेजा है, जिसमें कहा गया है कि नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने के बाद अब उन्हें “पूरी तरह शांति” के बारे में सोचने की कोई बाध्यता महसूस नहीं होती है. स्टोर को भेजे गए संदेश में, ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार की मेजबानी में नॉर्वे की भूमिका को अपनी व्यापक विदेश नीति विचारों और सुरक्षा मांगों से जोड़ा है.

क्या है ट्रंप का पूरा संदेश

ट्रंप ने लिखा, यह देखते हुए कि आपके देश ने 8 से ज़्यादा युद्ध रोकने के लिए मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं देने का फैसला किया, अब मुझे पूरी तरह शांति के बारे में सोचने की कोई बाध्यता महसूस नहीं होती, हालांकि यह हमेशा प्रमुख रहेगा, लेकिन अब मैं अमेरिका के लिए क्या अच्छा और उचित है, इसके बारे में सोच सकता हूं.

ग्रीनलैंड पर संप्रभुता पर सवाल



ट्रंप ने आगे डेनमार्क की ग्रीनलैंड पर संप्रभुता पर सवाल उठाया है. ट्रंप ने तर्क दिया कि न तो डेनमार्क और न ही मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था उस क्षेत्र को बड़ी शक्तियों से बचा सकती है. उन्होंने कहा, डेनमार्क उस जमीन को रूस या चीन से नहीं बचा सकता, और वैसे भी उनके पास ‘स्वामित्व का अधिकार’ क्यों है? कोई लिखित दस्तावेज नहीं हैं, बस सैकड़ों साल पहले एक नाव वहां उतरी थी, लेकिन हमारी नावें भी वहाँ उतरी थीं. जब तक ग्रीनलैंड पर हमारा पूरा और कुल नियंत्रण नहीं हो जाता, तब तक दुनिया सुरक्षित नहीं है.

नाटो अमेरिका के लिए कुछ करे



ट्रंप ने दावा किया, मैंने NATO के गठन के बाद से किसी भी दूसरे व्यक्ति की तुलना में NATO के लिए ज़्यादा किया है, और अब, NATO कोअमेरिका के लिए कुछ करना चाहिए.

