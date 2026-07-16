अमेरिकी सेना में 'कमजोर मर्दों' की जगह नहीं? 30 से ज्यादा उम्र वालों की होगी टेस्टोस्टेरोन स्क्रीनिंग

Testosterone Deficiency: अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि वह सैनिकों के लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम को मंजूरी दे रहे हैं. इसमें 30 साल और उससे ज़्यादा उम्र के सैनिकों की टेस्टोस्टेरोन की कमी की जांच की जाएगी.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: July 16, 2026, 10:50 PM IST
अमेरिकी सेना में 'कमजोर मर्दों' की जगह नहीं? 30 से ज्यादा उम्र वालों की होगी टेस्टोस्टेरोन स्क्रीनिंग
माना जाता है कि कम टेस्टोस्टेरोन दुनिया भर में ज़्यादा उम्र के 10-40% पुरुषों को प्रभावित करता है. (photo credit, IANS)

Testosterone Deficiency: अमेरिकी सेना में 30 साल और उससे ज़्यादा उम्र के सैनिकों की टेस्टोस्टेरोन की कमी की जांच की जाएगी. यह टेस्ट सालाना हेल्थ स्क्रीनिंग के हिस्से के तौर पर होंगे. अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ये घोषणा की है.

और पढ़ें: Foods For Testosterone: इन घरेलू तरीकों की मदद से बढ़ाएं टेस्टोस्टेरोन, जानें डाइट में किन फूड्स को करें शामिल

X पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, जिसका कैप्शन “हाई-T डिपार्टमेंट” था, हेगसेथ ने कहा कि वह सैनिकों के लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम को मंज़ूरी दे रहे हैं ताकि यह पक्का किया जा सके कि आप अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए सही टेस्टोस्टेरोन लेवल बनाए रखें.

क्या होगा अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा?

जिन सैनिकों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा, उन्हें अपनी मर्ज़ी से हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेने का विकल्प दिया जाएगा. हेगसेथ ने बुधवार के वीडियो में बताया, हम अपने सैनिकों को दुनिया की सबसे अच्छी मेडिकल देखभाल देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. आपकी लंबी अवधि की सेहत का ध्यान रखने का मतलब है यह पक्का करना कि आप मज़बूत, लचीले और सक्षम बने रहें. न सिर्फ़ अपनी अगली तैनाती के लिए, बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए, ताकि वर्दी उतारने के बाद भी आप अच्छी तरह से जी सकें.

कम उम्र के सैनिकों के पास क्या होगा विकल्प?

पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने कहा कि 30 साल और उससे ज़्यादा उम्र के सभी एक्टिव ड्यूटी और रिज़र्व कंपोनेंट कर्मियों की समय-समय पर होने वाली हेल्थ जांच के दौरान टेस्टोस्टेरोन की कमी के लिए अनिवार्य स्क्रीनिंग की जाएगी. पार्नेल ने आगे कहा कि 30 साल से कम उम्र के कर्मी भी अपनी मर्ज़ी से स्क्रीनिंग के लिए अनुरोध कर सकेंगे.

जब यह पूछा गया कि क्या पुरुष और महिला दोनों सैनिकों की जांच की जाएगी, और क्या महिला सैनिकों की पेरिमेनोपॉज़ में प्रवेश करने पर एस्ट्रोजन-आधारित थेरेपी के लिए जांच हो सकेगी, तो पेंटागन ने कहा कि उसके पास हेगसेथ और पार्नेल के बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं है. इलिनोइस की डेमोक्रेटिक सीनेटर टैमी डकवर्थ, जो इराक युद्ध की अनुभवी और सशस्त्र सेवा समिति की सदस्य हैं, ने रक्षा मंत्री से पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए हार्मोन जांच की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की.

अभी क्या है नियम?

बिना डॉक्टर की सलाह के बनावटी तरीके से मसल्स बढ़ाने जैसे गैर-मेडिकल कारणों से टेस्टोस्टेरोन लेना सेना में सख़्ती से मना है.

क्यों जरूरी है टेस्टोस्टेरोन?

प्यूबर्टी (यौवन) के दौरान टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ता है. यह हार्मोन लड़कों में मांसपेशियों की ताकत और शरीर पर बाल विकसित करने के साथ-साथ स्पर्म बनाने में भी मदद करता है. 30 से 40 साल की उम्र के बीच किसी समय, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर स्वाभाविक रूप से कम होने लगता है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.