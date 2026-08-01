न सूरज, न हवा... फिर भी जिंदा है ये 'डेविल वर्म', वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

क्या धरती के अंदर ऐसी जगह पर भी कोई जीव जिंदा रह सकता है, जहां न सूरज की रोशनी पहुंचती हो, ना ताजी हवा और जहां तापमान इतना ज्यादा हो कि इंसान कुछ मिनट भी ना टिक पाए? सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने ऐसा ही एक जीव खोजा है. इसका नाम डेविल वर्म (Devil Worm) है. इस छोटे से कीड़े ने वैज्ञानिकों की सोच ही बदल दी है कि आखिर जीवन किन-किन जगहों पर हो सकता है.
डेविल वर्म को साल 2011 में दक्षिण अफ्रीका की एक सोने की खदान में खोजा गया था. यह धरती की सतह से करीब 1.3 किलोमीटर नीचे मिला था. इससे पहले किसी भी जानवर को इतनी गहराई में जिंदा नहीं पाया गया था. यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे गहराई में रहने वाला जानवर माना जाता है.
जिस जगह यह कीड़ा मिला, वहां पूरी तरह अंधेरा रहता है. वहां ना सूरज की रोशनी पहुंचती है और ना ही पौधे उगते हैं. वहां का तापमान करीब 37 डिग्री सेल्सियस रहता है और चट्टानों के बीच पानी भरा होता है. ऐसे माहौल में इंसानों का जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है, लेकिन यह छोटा सा कीड़ा वहां आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है.
डेविल वर्म बहुत छोटे-छोटे बैक्टीरिया को खाकर जिंदा रहता है. धरती के अंदर करोड़ों की संख्या में मौजूद सूक्ष्म जीव इसके भोजन का काम करते हैं. यानी जहां पौधे और जानवर नहीं हैं, वहां भी बैक्टीरिया की मदद से पूरी एक छोटी-सी दुनिया चल रही है.
जब वैज्ञानिकों को ये कीड़ा मिला, तब उनके हाथ सिर्फ एक मादा डेविल वर्म लगी थी. हैरानी की बात यह थी कि यह बिना नर के भी अंडे दे सकती थी. मरने से पहले उसने आठ अंडे दिए, जिनसे नए कीड़े निकले. आज वैज्ञानिक उन्हीं कीड़ों की कई पीढ़ियों पर रिसर्च कर रहे हैं.
वैज्ञानिकों ने पाया कि डेविल वर्म को गर्म जगह पसंद है. करीब 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह तेजी से बढ़ता और प्रजनन करता है. लेकिन अगर इसे सामान्य कमरे के तापमान पर रखा जाए तो इसकी गतिविधियां काफी धीमी हो जाती हैं. इसकी वजह इसके शरीर में मौजूद खास तरह के प्रोटीन और जीन हैं, जो इसे ज्यादा गर्मी सहने में मदद करते हैं.
डेविल वर्म की खोज ने वैज्ञानिकों के सामने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं. अगर धरती के अंदर इतनी कठिन परिस्थितियों में जीवन मौजूद है, तो क्या मंगल ग्रह या दूसरे ग्रहों की जमीन के नीचे भी जीवन हो सकता है? यही वजह है कि इस कीड़े पर लगातार रिसर्च की जा रही है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे यह समझने में भी मदद मिलेगी कि करोड़ों साल पहले धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी.
पहले वैज्ञानिक मानते थे कि धरती की सतह से बहुत नीचे जीवन नहीं हो सकता. लेकिन डेविल वर्म ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया. अब माना जा रहा है कि धरती के अंदर भी जीवों की एक अलग दुनिया मौजूद हो सकती है, जिसके बारे में इंसानों को अभी बहुत कम जानकारी है. यह छोटी-सी खोज भविष्य में अंतरिक्ष और धरती दोनों से जुड़े कई बड़े रहस्यों को सुलझाने में मदद कर सकती है.
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