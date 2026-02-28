By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
न हथियार, न ट्रेनिंग, फिर कैसे पाकिस्तान को अंदर तक घुसकर मार रही अफगानिस्तान की Ragtag आर्मी?
Pakistan Afghanistan Open War: अफगानिस्तान कह रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के भीतर ड्रोन से हमले किए हैं, जिसमें ड्रोन पाकिस्तानी पीएम के आवास के करीब तक पहुंच गया.
Pakistan Afghanistan Open War: तालिबान ने कहा कि उसकी वायुसेना ने इस्लामाबाद में फैजाबाद के पास एक सैन्य कैंप, नौशेरा में सेना के कैंटोनमेंट, जमरूद की सैन्य बस्ती और एबटाबाद को निशाना बनाया है. अफगान बॉर्डर फोर्सेज के प्रवक्ता ने बताया कि इस्लामाबाद के प्रधानमंत्री आवास से केवल 5 किलोमीटर दूर हमला किया.
अब सवाल ये उठता है कि अफगानिस्तान की सेना पारंपरिक युद्ध में इतनी ताकतवर नहीं है, वह एक गुरिल्ला सेना है, फिर पाकिस्तान में इतने भीतर तक बमबारी कैसे हो पा रही है? जबकि फैजाबाद, इस्लामाबाद डूरंड लाइन के पास लांडी कोटल से लगभग 200 किलोमीटर दूर है.
अफगान मिलिट्री को रैगटैग क्यों कहा जाता है?
2021 के बाद अमेरिका के पुराने हथियार मिलने के बावजूद, तालिबान की हवाई क्षमताएं सीमित हैं. वायुसेना के न ट्रेनिंग मिल पा रही है न जरूरी उपकरण और पार्ट्स. ओपन-सोर्स डिफेंस असेसमेंट से पता चलता है कि तालिबान की एयर फ़ोर्स के पास सिर्फ कुछ हेलीकॉप्टर और हल्के एयरक्राफ़्ट ही हैं. जबकि पाकिस्तान के F-16 या JF-17 जैसे लगातार डीप-स्ट्राइक मिशन करने में सक्षम एडवांस्ड फ़ाइटर जेट हैं.
ड्रोन का इस्तेमाल
जैसा कि टोलो न्यूज़ ने बताया है, शायद हाई-एल्टीट्यूड स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के बजाय छोटे सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है. ड्रोन का इस्तेमाल संभव है. अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद के पास की जगहों सहित कई पाकिस्तानी मिलिट्री ठिकानों पर हवाई और ड्रोन हमले किए.
पाकिस्तान को कितना नुकसान
डिप्टी स्पोक्सपर्सन हमदुल्ला फितरत ने कहा, डूरंड लाइन पर, दुश्मन के खिलाफ भारी जवाबी हमले शुरू किए गए हैं. तालिबान सेना ने एक हेडक्वार्टर और 19 चौकियों पर कब्ज़ा कर लिया, जिसमें 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए.
पाकिस्तान का बयान
पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने X पर जवाब देते हुए कहा, तालिबान लड़ाकों ने खैबर पख्तूनख्वा में कई सेक्टर में फायरिंग की थी और पाकिस्तानी सैनिकों ने तुरंत और असरदार जवाब दिया. दावा किया कि भारी नुकसान हुआ है और कई पोस्ट तबाह हो गई हैं. पाकिस्तान ने अपने इलाके में ऐसी किसी भी हवाई बमबारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, हालांकि उसने विवादित डूरंड लाइन पर बॉर्डर पार से गोलीबारी की बात मानी है, और पूरी तरह से “जंग” का ऐलान किया है. दोनों तरफ के ये जंग में नुकसान के दावे अभी भी पुष्ट नहीं हैं.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें