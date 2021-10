Nobel Prize 2021: जर्मनी के बेंजामीन लीस्ट (Benjamin List) और अमेरिका के डेविड मैक्मिलन को संयुक्त रूप से कैमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार (Nobel Chemistry Prize) दिया गया है.Also Read - 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को इस माह मिल सकती है खुशखबरी, 3% बढ़कर मिल सकता है DA, जानिए- कैसे करें गणना?

The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021