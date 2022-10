Nobel Peace Prize 2022: इस साल शांति का नोबेल पुरस्कार मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की (Ales Bialiatski), रूसी मानवाधिकार संगठन और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन को देने का ऐलान किया गया है. नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा शुक्रवार को नार्वे नोबेल कमेटी की प्रमुख बेरिट रीज एंडर्सन ने ओस्लो में की.Also Read - Nobel Prize Literature 2022: फ्रांसीसी लेखक एनी एरनॉक्स को साहित्य का नोबेल पुरस्कार

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2022