Nobel Prize In Literature: तंजानियाई लेखक अब्दुलरजाक गुरनाह (Abdulrazak Gurnah) को इस वर्ष के साहित्य के नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize In Literature) के लिए चुना गया है. स्वीडिश एकेडमी ने कहा कि टउपनिवेशवाद के प्रभावों को बिना समझौता किये और करुणा के साथ समझने' में उनके योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है.

जांजीबार में जन्मे और इंग्लैंड में रहने वाले गुरनाह यूनिवर्सिटी ऑफ केंट में प्रोफेसर हैं. उनके उपन्यास 'पैराडाइज' को 1994 में बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था.

The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021