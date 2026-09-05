EnglishHindi

चीड़ के पेड़ों ने पलट दिया प्रकृति का नियम! दूसरे देशों में 4 गुना तेजी से बढ़े, सूखा भी नहीं रोक सका

वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि उत्तरी गोलार्ध के मूल निवासी ने कुछ चीड़ के पेड़ जब दक्षिणी गोलार्ध के नए इलाकों में लगाए गए, तो वहां वे अपने प्राकृतिक इलाके के मुकाबले करीब चार गुना तेजी से बढ़े. खास बात यह रही कि तेज बढ़ने के बावजूद इन पेड़ों पर सूखे का असर भी उम्मीद से कम ही दिखा.

Written by: Ikramuddin
Published: September 5, 2026, 4:10 PM IST
Tress
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

आमतौर पर माना जाता है कि जो पेड़ तेजी से बढ़ते हैं, वे सूखे जैसी मुश्किल परिस्थितियों में उतने मजबूत नहीं रह पाते. मगर चीड़ के पेड़ों को लेकर हुई एक नई रिसर्च ने इस सोच को चुनौती दी है. वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि उत्तरी गोलार्ध के मूल निवासी ने कुछ चीड़ के पेड़ जब दक्षिणी गोलार्ध के नए इलाकों में लगाए गए, तो वहां वे अपने प्राकृतिक इलाके के मुकाबले करीब चार गुना तेजी से बढ़े. खास बात यह रही कि तेज बढ़ने के बावजूद इन पेड़ों पर सूखे का असर भी उम्मीद से कम ही दिखा. यह शोध चिली, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में किया गया. वैज्ञानिकों ने 192 जगहों पर कुल 1,625 पेड़ों से लकड़ी के छोटे नमूने लिए. इसके बाद पेड़ों के तनों में बने सालाना छल्लों की 65 हजार से ज्यादा माप की गईं. इससे यह पता लगाने में मदद मिली कि पेड़ अलग-अलग परिस्थितियों में कितनी तेजी से बढ़े और सूखे के दौरान उनका प्रदर्शन कैसा रहा.

अपने घर से दूर ज्यादा तेजी से बढ़े चीड़

रिसर्च में सामने आया कि दक्षिणी गोलार्ध में लगाए गए चीड़ के पेड़ों ने उत्तरी अमेरिका में अपने मूल इलाकों के पेड़ों की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से लकड़ी बनाई. सिर्फ यही नहीं, आसपास मौजूद स्थानीय चौड़ी पत्ती वाले पेड़ों की तुलना में भी चीड़ की बढ़त ज्यादा रही. वैज्ञानिकों ने यह भी जांचा कि कहीं कम उम्र या पेड़ों के आकार की वजह से तो यह अंतर नहीं है. इसके लिए 30 से 50 साल पुराने पेड़ों की तुलना की गई. इसके बाद भी दूसरे देशों में उगे चीड़ ज्यादा तेजी से बढ़ते पाए गए.

और पढ़ें: 56 मिलियन साल पहले गर्मी ने जंगलों का किया था बुरा हाल, अब धरती पर फिर वही खतरा

सूखे में भी पेड़ों ने दिखाई मजबूती

तेजी से बढ़ने वाले पेड़ों के बारे में आम धारणा है कि पानी की कमी होने पर वे जल्दी कमजोर पड़ सकते हैं. लेकिन इन चीड़ के पेड़ों में ऐसा नहीं दिखा. रिसर्च के मुताबिक, नए इलाकों में उगे पेड़ सूखे के दौरान भी अच्छी तरह टिके रहे और सूखे के बाद उनकी वृद्धि में वापसी भी बेहतर रही. वैज्ञानिकों ने पेड़ों के अंदर मौजूद चीनी और स्टार्च जैसे कार्बन भंडार को भी देखा. दक्षिणी इलाकों के चीड़ में इनका स्तर उनके मूल इलाकों के पेड़ों से ज्यादा पाया गया. इसका मतलब है कि पेड़ मुश्किल समय के लिए अपने अंदर ज्यादा ऊर्जा जमा करके रख रहे थे.

आखिर क्यों बढ़ी रफ्तार

वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी सबसे संभावित वजह यह हो सकती है कि नए इलाकों में चीड़ को अपने प्राकृतिक दुश्मनों का उतना सामना नहीं करना पड़ता. अपने मूल इलाके में पेड़ों पर खास तरह के कीड़े, रोग और दूसरी प्रतिस्पर्धी प्रजातियां असर डाल सकती हैं. लेकिन नए इलाकों में इनमें से कई खतरे मौजूद नहीं होते. यानी चीड़ को नए इलाकों में बढ़ने के लिए ज्यादा अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती हैं. हालांकि वैज्ञानिक इसे अभी पूरी तरह साबित हुआ कारण नहीं मान रहे हैं. इसके लिए आगे और अध्ययन की जरूरत है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.