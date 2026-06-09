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एआई और ड्रोन से लैस है उत्तर कोरिया, क्या शी जिनपिंग का दौरा देगा नहीं ताकत?

North Korea: उत्तर कोरिया न्यूक्लियर प्रोग्राम और पारंपरिक युद्ध क्षमता, दोनों में काफी डेवलपमेंट से गुजर रहा है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 9, 2026, 3:03 PM IST
एआई और ड्रोन से लैस है उत्तर कोरिया, क्या शी जिनपिंग का दौरा देगा नहीं ताकत?
(photo credit, IANS, for representation only)

North Korea: परमाणु हथियार हो या युद्ध पोत, या फिर मिसाइलें. साउथ कोरिया एक के बाद एक नए हथियार और यूरेनियम प्लांट दुनिया के सामने ला रहा है. कहा जा रहा है कि किम जोंग उन का यह देश अब एआई और ड्रोन तकनीक से भी लैस हो रहा है. इस बीच चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग सोमवार को प्योंगयांग पहुंचे. तो क्या चीन का दौरान किम को नए हथियार, तकनीक और ताकत से लैस होने का एक मौका है?

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अब तक किसने की किम की मदद?

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, नॉर्थ कोरिया को इन डेवलपमेंट में रशियन मिलिट्री टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक मदद मिली है, जो यूक्रेन में मॉस्को की लड़ाई में मदद करने के लिए सैनिकों और इक्विपमेंट भेजने के बदले में मिली थी.

जानकारों का कहना है कि शी के दौरे से उत्तर कोरिया की सैन्य ताकत बढ़ाने में परोक्ष रूप से मदद मिल सकती है, क्योंकि प्योंगयांग ने बीजिंग और मॉस्को के साथ राजनयिक संबंध मजबूत किए हैं.

सियोल में हंकुक यूनिवर्सिटी ऑफ़ फॉरेन स्टडीज में चीनी अध्ययन के प्रोफ़ेसर कांग जून-यंग ने कहा कि चीन के साथ संबंध मज़बूत करने की प्योंगयांग की कोशिश नियंत्रित निर्भरता जैसी है, क्योंकि उत्तर कोरिया रूस के साथ करीबी संबंधों और अमेरिका के साथ बातचीत के जरिए अपनी स्वायत्तता बनाए रखना” चाहता है.

क्यों चाहिए किम को ये तकनीक?

ये वेपन एडवांसमेंट प्योंगयांग को साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ़ पावर बैलेंस को खतरे में डालने में मदद कर सकते हैं.

बड़ी बातें

  • दिसंबर 2024 में चो ह्योन-क्लास गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर नजर आई
  • इस युद्ध पोत का डिस्प्लेसमेंट 5,000 टन तक है
  • यह नॉर्थ कोरिया का अब तक का सबसे बड़ा सरफेस कॉम्बैटेंट है
  • इस क्लास में इसका पहला शिप, चो ह्योन, अप्रैल, 2025 में लॉन्च किया गया
  • दूसरा, कांग कोन, एक महीने पहले लॉन्च सेरेमनी के दौरान पलट गया
  • नॉर्थ कोरियन नेवी को डिलीवर किए जाने से पहले दोनों वेसल सी ट्रायल से गुज़र रहे हैं

क्या है उत्तर कोरिया की नई रणनीति

पांच साल की नेशनल डिफेंस डेवलपमेंट पॉलिसी में सबसे ज़रूरी काम “न्यूक्लियर वॉर को रोकने में भूमिका निभाने के लिए नेवी फोर्स को तेजी से मजबूत करना” है. किम ने पहले हर साल दो और चो ह्योन-क्लास डिस्ट्रॉयर तैनात करने की बात कही थी. तीसरा जहाज़ कथित तौर पर प्योंगयांग के पास नम्पो शिपयार्ड में बन रहा है और अक्टूबर तक लॉन्च होने वाला है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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