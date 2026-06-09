एआई और ड्रोन से लैस है उत्तर कोरिया, क्या शी जिनपिंग का दौरा देगा नहीं ताकत?

North Korea: परमाणु हथियार हो या युद्ध पोत, या फिर मिसाइलें. साउथ कोरिया एक के बाद एक नए हथियार और यूरेनियम प्लांट दुनिया के सामने ला रहा है. कहा जा रहा है कि किम जोंग उन का यह देश अब एआई और ड्रोन तकनीक से भी लैस हो रहा है. इस बीच चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग सोमवार को प्योंगयांग पहुंचे. तो क्या चीन का दौरान किम को नए हथियार, तकनीक और ताकत से लैस होने का एक मौका है?
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, नॉर्थ कोरिया को इन डेवलपमेंट में रशियन मिलिट्री टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक मदद मिली है, जो यूक्रेन में मॉस्को की लड़ाई में मदद करने के लिए सैनिकों और इक्विपमेंट भेजने के बदले में मिली थी.
जानकारों का कहना है कि शी के दौरे से उत्तर कोरिया की सैन्य ताकत बढ़ाने में परोक्ष रूप से मदद मिल सकती है, क्योंकि प्योंगयांग ने बीजिंग और मॉस्को के साथ राजनयिक संबंध मजबूत किए हैं.
सियोल में हंकुक यूनिवर्सिटी ऑफ़ फॉरेन स्टडीज में चीनी अध्ययन के प्रोफ़ेसर कांग जून-यंग ने कहा कि चीन के साथ संबंध मज़बूत करने की प्योंगयांग की कोशिश नियंत्रित निर्भरता जैसी है, क्योंकि उत्तर कोरिया रूस के साथ करीबी संबंधों और अमेरिका के साथ बातचीत के जरिए अपनी स्वायत्तता बनाए रखना” चाहता है.
ये वेपन एडवांसमेंट प्योंगयांग को साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ़ पावर बैलेंस को खतरे में डालने में मदद कर सकते हैं.
पांच साल की नेशनल डिफेंस डेवलपमेंट पॉलिसी में सबसे ज़रूरी काम “न्यूक्लियर वॉर को रोकने में भूमिका निभाने के लिए नेवी फोर्स को तेजी से मजबूत करना” है. किम ने पहले हर साल दो और चो ह्योन-क्लास डिस्ट्रॉयर तैनात करने की बात कही थी. तीसरा जहाज़ कथित तौर पर प्योंगयांग के पास नम्पो शिपयार्ड में बन रहा है और अक्टूबर तक लॉन्च होने वाला है.
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