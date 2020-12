नई दिल्ली: उत्तर कोरिया (North Korea) के शासक किम जोंग (Dictetor Kim Jong) उन दुनियाभर में अपनी तानाशाही के लिए जाने जाते हैं. ज्यादातर लोग उनको उनकी क्रूरता और दुनिया को धमकाने की वजह से जानते हैं. तानाशाह किम जोंग उन के निर्णय कितने क्रूर हो सकते हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वह छोटी सी गलती के लिए किसी की जान तक ले सकते हैं. वैसे जान लेने की सजा किसी के लिए सबसे बड़ी बात हो सकती है लेकिन किम के लिए यह आम बात है. वह अपने परिवार और रिश्तेदार तक की जान लेने के बारे में एक बार नहीं सोचता. अब एक बार फिर से खबर आई है कि किम ने एक छोटी सी गलती के कारण अपने एक नागरिक की जान लेने का फैसला दे दिया. Also Read - COVID-19 Latest News: भारत में कोरोना केस 96 लाख के पार, Death Toll कल होगी 1.40 लाख के पार

बता दें कि उत्तर कोरिया में इस समय कोरोना का कहर है और वहां कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं खुद किम जोंग उन पिछले कई दिनों से जनता के बीच में उपस्थित नहीं हुआ. बताया जा रहा है कि एक आदमी ने कोरोना के नियमों का ठीक से पालन नहीं और इसकी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी. कहा जा रहा है कि जैसे ही किम को यह बात पता चली कि व्यक्ति ने कोरोना नियमों का उल्लंघन किया है उसने फायरिंग स्कॉड को गोली मारने का फरमान जारी कर दिया.

सूत्रों से मिली जानकारी की मानें तो जिसने कोरोना प्रतिबंधो की अनदेखी की थी उसे सार्वजनिक रूप से भुनवा दिया. यह भी कहा जा रहा है कि किम ने इसलिए भी ऐसा किया ताकि इससे जनता में भय बना रहे. डेली मेल की खबर के मुताबिक किम ने 28 नवंबर को एक आदेश पारित किया जिसमें कोरोना नियमों को तोड़ने वाले व्यक्ति को गोली मारने का आदेश दिया गया था. जिस व्यक्ति को गोली मारने का आदेश दिया गया था उस पर आरोप लगा था कि कड़े प्रतिबंध के बावजूद उसने चीनी सामान की तस्करी की थी.