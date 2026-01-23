By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
लग्जरी रिजॉर्ट में नहा रहे थे महिला-पुरुष, तभी वहां पहुंच गया क्रूर तनाशाह, फिर क्या हुआ?
Kim Jong UN: तस्वीर और वीडियो में साफ नजर आता है कि एक जगह पर दो से तीन महिलाएं स्नान कर रही थीं, वहां भी किम पहुंच जाते हैं.
Kim Jong UN: कभी सैनिकों के साथ, कभी मिसाइल और बंकरों के साथ पोज देते हुए. नार्थ नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग-उन की ज्यादातर तस्वीरों कुछ ऐसी हो होती है. पर किम जोंग की नई आईं तस्वीरें कुछ हटकर हैं.
द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब दावोस समिट में दुनिया के नेता ग्रीनलैंड के भविष्य पर माथापच्ची कर रहे हैं, तब नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग-उन को एक नए हॉलिडे कैंप का उद्घाटन करते देखा गया है.
क्या है इन तस्वीरों में खास
किम इन तस्वीरों में एक लग्जरी रिजॉर्ट में घूमते नजर आ रहे हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि जिन दो स्पा में महिला और पुरुष अलग-अलग स्नान कर रहे थे, वहां भी किम पहुंच गए.
गर्म पानी का झरना
ओनपो हॉट स्प्रिंग के चारों ओर बना यह लग्जरी रिसॉर्ट नॉर्थ कोरिया की सबसे बड़ी गर्म पानी के झरने की सुविधा है. इस सुविधा में गर्म पानी का झरना भी है.
7 साल से हो रहा निर्माण
42 साल के तानाशाह के कहने पर लग्जरी रिसॉर्ट का निर्माण जुलाई 2018 में शुरू हुआ था. रिसॉर्ट का निरीक्षण करने के बाद, सुप्रीम लीडर ने कहा, रिजॉर्ट के हर सेक्शन को व्यावहारिक तरीके से व्यवस्थित किया गया है. सभी आर्किटेक्चरल को आसपास के प्राकृतिक वातावरण के साथ घुलने-मिलने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
उन्होंने आगे कहा, मुझे याद है जब मैं कुछ साल पहले यहां आया था. और मैंने असभ्य और अस्वच्छ प्रबंधन प्रथाओं की कड़ी आलोचना की थी. इस हॉलिडे कैंप को देखकर, जिसे अब लोगों के लिए एक बेहतरीन आराम सुविधा के रूप में फिर से बनाया गया है, मुझे गर्व महसूस होता है कि हमने एक और सार्थक काम पूरा किया है.
कभी का था मछली का टैंक
2018 में अपनी यात्रा के दौरान, जोंग-उन ने इस जगह की कड़ी आलोचना की थी, इसे “मछली के टैंक से भी बदतर” और “सच में बहुत घटिया” बताया था. तानाशाह ने यह भी चेतावनी दी, अगर आप इसे इतने दयनीय तरीके से मैनेज और ऑपरेट करेंगे, तो आप लीडर और जनरल की उपलब्धियों को खराब करेंगे और एक अपराध करेंगे.
