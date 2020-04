North Korean leader Kim Jong Un is in grave danger after surgery: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग (Kim Jong Un) की हालत गंभीर है. उसकी कुछ समय पहले सर्जरी हुई थी. उसके बाद से ही उसकी हालत बिगड़ी है. ऐसा अमेरिकी न्यूज चैनल सीएनएन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि किम जोंग ने 15 अप्रैल को उसके दादा के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत नहीं किया था. इसके बाद से ही उसके गंभीर रूप से बीमार होने की बात सामने आई. हालांकि उसे चार दिन पहले एक सरकारी कार्यक्रम में जरूर देखा गया था. Also Read - अमेरिका के बधाई संदेश के बदले उत्तर कोरिया ने दिखाई गर्मी, बोला- मांगे स्वीकार होने तक कोई बातचीत नहीं

सीएनएन ने दावा किया है कि उसे अमेरिकी अधिकारियों ने इस बारे में गोपनीय जानकारी दी है. इसमें कहा गया है कि किम जोंग की तबियत खराब है लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता कि वह किस स्टेज में है. दूसरी तरह दक्षिण कोरिया के एक ऑनलाइन अखबार डेली एनके ने दावा किया है कि किम जोंग को 12 अप्रैल को श्वास संबंधी ऑपरेशन (cardiovascular system procedure) किया गया. यह अखबार उत्तर कोरिया पर पैनी नजर रखता है.

अखबार ने कहा है कि किम जोंग की तबियत अत्याधिक सिगरेट पीने, मोटे होने और काम के दवाब के कारण बिगड़ी. उसे श्वास संबंधी परेशानी होने लगी थी. इस अखबार में यह भी दावा किया गया है कि सर्जरी के बाद किम की सेहत में कुछ सुधार दिखा था और उसके बाद उसका इलाज कर रहे डॉक्टर प्योंगयांग (Pyongyang) लौट गए थे. वैसे अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और राष्ट्रीय खुफिया विभाग के ऑफिस ने इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है.