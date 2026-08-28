कौन हैं क्राउन प्रिंस हाकोन जिन्होंने संभाली नॉर्वे की राजगद्दी? नये किंग के बारे में यहां जानिये सबकुछ

Norway New king: नॉर्वे के आधुनिक इतिहास में हाकोन (Crown Prince Haakon)अब चौथे राजा हैं. अगर वह अपना वर्तमान नाम बरकरार रखते हैं तो उन्हें किंग हाकोन 'VIII' कहा जाएगा.

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Norway New king: 53 साल के हाकोन लंबे समय से शाही जिम्मेदारियां निभाते आ रहे थे.

Norway New King: क्राउन प्रिंस हाकोन (Crown Prince Haakon) नॉर्वे के नए राजा बन गये हैं. किंग हाराल्ड ‘V’ (King Harald V) के 89 साल की उम्र में निधन के बाद उनके इकलौते बेटे क्राउन प्रिंस हाकोन ने गद्दी संभाल ली है. 53 साल के हाकोन लंबे समय से नॉर्वे के सिंहासन के उत्तराधिकारी थे और पिता की बिगड़ती सेहत के बीच धीरे-धीरे शाही जिम्मेदारियां निभाते आ रहे थे. हाराल्ड के निधन के बाद अब वह औपचारिक रूप से राजा बन गए हैं. पिता का स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद हाकोन पिछले कुछ समय से आधिकारिक कार्यक्रमों में राजपरिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे. वह अपने पिता की तबीयत खराब होने के दौरान रीजेंट की भूमिका भी निभा रहे थे.

बचपन में परेशान करता था राजपरिवार का जुड़ाव

हालांकि, हाकोन की जिंदगी हमेशा से शाही परिवार के सदस्य के तौर पर आसान नहीं रही. अपनी 2023 में प्रकाशित आत्मकथा में उन्होंने बताया था कि बचपन और स्कूल के दिनों में राजपरिवार से जुड़े होने की वजह से मिलने वाला फोकस उन्हें परेशान करता था. वह इस पहचान से दूरी बनाना चाहते थे. इसी वजह से उन्होंने अपने पिता और दादा की तरह ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करने के बजाय अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले का रुख किया. उन्होंने अपनी किताब में बताया कि उस समय उनकी इच्छा घर से जितना संभव हो सके, उतनी दूर रहने की थी. इसी दौरान उन्हें सर्फिंग का भी शौक लगा. पानी में समय बिताना उनके लिए हमेशा खास रहा और उन्होंने इसे अपने वास्तविक व्यक्तित्व से जुड़ने का माध्यम बताया.

الملك هارالد الخامس

١٩٣٧ – ٢٠٢٦ pic.twitter.com/mWJzKq862h — النرويج – Norway (@NorwayAr) August 28, 2026

हाकोन के जीवन में 1999 में आया बड़ा बदलाव

1999 में नॉर्वे लौटने के बाद उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया. एक म्यूजिक फेस्टिवल में उनकी मुलाकात मेटे-मैरिट से हुई. दोनों का रिश्ता चर्चा में आ गया क्योंकि मेटे-मैरिट आम परिवार से थीं और उनका एक बेटा भी था. शुरुआत में इस रिश्ते को लेकर काफी विवाद हुआ, लेकिन किंग हाराल्ड ने सार्वजनिक रूप से मेटे-मैरिट का स्वागत किया. दोनों ने 2001 में शादी की. इस दंपति के दो बच्चे हैं, क्राउन प्रिंसेस इंग्रिड एलेक्जेंड्रा और प्रिंस स्वेरे मैग्नस. मेटे-मैरिट के पहले रिश्ते से हुए बेटे मारियस बोर्ग होइबी भी परिवार का हिस्सा हैं. हाकोन ने अपनी पत्नी को सार्वजनिक जीवन में सहज होने में मदद करने का श्रेय दिया है.

विवादों से जूझ रहा नॉर्वे का शाही परिवार

हाकोन ऐसे समय में राजा बने हैं जब नॉर्वे का शाही परिवार कई विवादों से जूझ रहा है. मेटे-मैरिट के जेफ्री एप्स्टीन के साथ पुराने पत्राचार को लेकर सवाल उठे हैं. वहीं, मारियस बोर्ग होइबी को जून में बलात्कार और घरेलू हिंसा के मामलों में दोषी ठहराते हुए चार साल की सजा सुनाई गई थी. इस फैसले के खिलाफ होइबी और अभियोजन पक्ष, दोनों ने अपील की है. नॉर्वे के आधुनिक इतिहास में हाकोन अब चौथे राजा हैं. अगर वह अपना वर्तमान नाम बरकरार रखते हैं तो उन्हें किंग हाकोन ‘VIII’ कहा जाएगा.