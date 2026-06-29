पाकिस्तान के हमले में नहीं मरा एक भी अफगानिस्तान का एक भी सैनिक, मारे गए 50 आम नागरिक, तालिबान ने बताया 'कायर'

Pakistan airstrikes in Afghanistan: पाकिस्तान वायुसेना के हमले से पूर्वी अफगानिस्तान में की गई भारी बमबारी में लगभग 50 निर्दोष लोगों की मौत हो गई है. तालिबान प्रशासन ने इसे कायरतापूर्ण हमला करार देते हुए कहा है कि इस कार्रवाई में उनका कोई भी सैनिक नहीं मारा गया है, बल्कि केवल आम नागरिकों को निशाना बनाया गया है.

Written by: Satyam Kumar
Published: June 29, 2026, 10:17 AM IST
Pakistan strike on afghanistan
पूर्वी अफगानिस्तान में हमले के बाद का दृश्य (इमेज AI से है)
  • पाकिस्तान-अफगानिस्तान हवाई हमला: 4 सबसे महत्वपूर्ण संक्षिप्त बिंदु
  • पाकिस्तान हवाई हमलों में 50 निर्दोष नागरिक मारे गए, कोई भी सैनिक नहीं,
  • पूर्वी अफगानिस्तान के पक्तिका, पक्तिया और कुनार के साधारण रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया,
  • पहले धमाके के बाद मलबे से लोगों को बचाते वक्त दूसरा हमला किया गया,
  • पाकिस्तान ने इसे कराची रेंजर्स मुख्यालय पर हुए हमले का बदला बताया

Afghanistan reponse on Pakistani air strike: दक्षिण एशिया के दो पड़ोसी देशों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, के बीच तनाव एक बार फिर बेहद अक्रामक स्तर पर पहुंच गया है. पाकिस्तान की ओर से रविवार रात पूर्वी अफगानिस्तान के सीमावर्ती प्रांतों में एकतरफा हवाई हमला किया. इन हमलों को लेकर अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है. तालिबान का दावा है कि इस हमले में उनका एक भी फौजी नहीं मारा गया है, बल्कि पाकिस्तान ने जानबूझकर आम नागरिकों के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है, जिसमें भारी तबाही हुई है.

आम नागरिकों को टार्गेट

तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के अनुसार, पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी अफगानिस्तान के पक्तिका (Paktika), पक्तिया (Paktia) और कुनार (Kunar) प्रांतों के नागरिक इलाकों पर भारी बमबारी की. इस हमले में महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 50 आम नागरिकों की जान चली गई है, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हैं.

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पक्तिया प्रांत के समकानी जिले के मांडोखेल इलाके में पाकिस्तानी विमानों ने बिस्मिल्लाह जान नाम के एक लोकल नागरिक के घर को निशाना बनाया. चश्मदीदों और स्थानीय डॉक्टरों के मुताबिक, जब पहला धमाका होने के बाद पड़ोसी और अन्य लोग मलबे में दबे पीड़ितों को बचाने के लिए दौड़े, ठीक उसी समय वहां दूसरा हवाई हमला कर दिया, जिसके चलते अन्य लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी.

कराची हमले का बदला?

वहीं, इस भीषण हमले को सही ठहराते हुए पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने इसे ‘खुफिया जानकारी पर आधारित एक सुनियोजित जमीनी और हवाई अभियान करार दिया. पाकिस्तान का दावा है कि ये हमला हाल ही में उसकी सीमा के भीतर, विशेषकर कराची में सिंध रेंजर्स के मुख्यालय और खैबर पख्तूनख्वा में सैन्य शिविरों पर हुए आतंकवादी हमलों के जवाब में किया गया है. कराची में हुए हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के एक धड़े ने ली थी.

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About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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