पाकिस्तान के हमले में नहीं मरा एक भी अफगानिस्तान का एक भी सैनिक, मारे गए 50 आम नागरिक, तालिबान ने बताया 'कायर'

Afghanistan reponse on Pakistani air strike: दक्षिण एशिया के दो पड़ोसी देशों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, के बीच तनाव एक बार फिर बेहद अक्रामक स्तर पर पहुंच गया है. पाकिस्तान की ओर से रविवार रात पूर्वी अफगानिस्तान के सीमावर्ती प्रांतों में एकतरफा हवाई हमला किया. इन हमलों को लेकर अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है. तालिबान का दावा है कि इस हमले में उनका एक भी फौजी नहीं मारा गया है, बल्कि पाकिस्तान ने जानबूझकर आम नागरिकों के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है, जिसमें भारी तबाही हुई है.
तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के अनुसार, पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी अफगानिस्तान के पक्तिका (Paktika), पक्तिया (Paktia) और कुनार (Kunar) प्रांतों के नागरिक इलाकों पर भारी बमबारी की. इस हमले में महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 50 आम नागरिकों की जान चली गई है, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हैं.
“Cowardly act of aggression”: Taliban Govt says Pakistani airstrikes kill and wound dozens in eastern Afghanistan
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— ANI Digital (@ani_digital) June 29, 2026
पक्तिया प्रांत के समकानी जिले के मांडोखेल इलाके में पाकिस्तानी विमानों ने बिस्मिल्लाह जान नाम के एक लोकल नागरिक के घर को निशाना बनाया. चश्मदीदों और स्थानीय डॉक्टरों के मुताबिक, जब पहला धमाका होने के बाद पड़ोसी और अन्य लोग मलबे में दबे पीड़ितों को बचाने के लिए दौड़े, ठीक उसी समय वहां दूसरा हवाई हमला कर दिया, जिसके चलते अन्य लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी.
Pakistan just launched airstrikes across 3 Afghan provinces (Paktia, Paktika, and Kunar) with Kabul reporting civilian deaths from the strikes.
This comes a day after Jamaat-ul-Ahrar, a TTP splinter group, attacked a Pakistani military facility in Karachi killing four… pic.twitter.com/YupGQowdVy
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 28, 2026
वहीं, इस भीषण हमले को सही ठहराते हुए पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने इसे ‘खुफिया जानकारी पर आधारित एक सुनियोजित जमीनी और हवाई अभियान करार दिया. पाकिस्तान का दावा है कि ये हमला हाल ही में उसकी सीमा के भीतर, विशेषकर कराची में सिंध रेंजर्स के मुख्यालय और खैबर पख्तूनख्वा में सैन्य शिविरों पर हुए आतंकवादी हमलों के जवाब में किया गया है. कराची में हुए हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के एक धड़े ने ली थी.