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Not A Single Ship Crossed The Strait Of Hormuz Find Out How Many Ships Are Stranded There

पहली बार 'जीरो' ट्रैफिक, एक भी जहाज होर्मुज स्ट्रेट के पार नहीं गया, जानें कितने शिप अटकें हैं वहां

Strait of Hormuz: शनिवार को पूरे दिन होर्मुज जलडमरूमध्य से कोई भी जहाज नहीं गुजरा है.

(photo credit AI, for representation only)

Strait of Hormuz: दुनिया की तेल की नली पूरी तरह जाम हो चुकी है. शनिवार को होर्मुज जलडमरूमध्य से कोई भी जहाज नहीं गुजरा है. समुद्री ट्रैकिंग डेटा से ये जानकारी सामने आई है. दावा है कि मध्य-पूर्व में यु्द्ध शुरू होने के बाद यह पहला ऐसा पूरा दिन था जब किसी भी दिशा में कोई भी पुष्ट व्यावसायिक जहाज नहीं गुजरा है.

साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री विश्लेषण फर्म विंडवर्ड ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों की जानकारी दी है. इससे पता चला है कि जहाजों का आना-जाना घटकर शून्य हो गया, जो पिछले सात दिनों के औसत 2.57 दैनिक आवागमन से भी कम है.

कितने जहाज अटके हैं

फर्म ने बताया कि हालांकि उस दिन कोई भी जहाज इस जलमार्ग में प्रवेश नहीं कर पाया, लेकिन शुक्रवार को ओमान की खाड़ी में लगभग 400 जहाज चल रहे थे.

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क्या है इसके मायने

रिपोर्ट के मुताबिक जहाजों का इस तरह एक जगह जमा होना यह संकेत देता है कि कई जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य के बाहर ही रुके हुए हैं, बजाय इसके कि वे दुनिया भर में अलग-अलग जगहों पर चले जाएं. यह इस उम्मीद को दर्शाता है कि शायद यह जलमार्ग फिर से खुल सकता है.

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कौन से देश के जहाज कुछ दिनों में गुजरे हैं यहां से

पाकिस्तान और तुर्की से जुड़े कई जहाजों के बारे में पुष्टि हुई है कि वे शुक्रवार को किसी विशेष अनुमति या असाधारण परिस्थितियों के तहत इस जलमार्ग से गुजरे थे. वहीं भारत ने बताया है कि भारत का शिवालिक जहाज 45 हजार मीट्रिक टन एलपीजी लेकर होर्मुज से आया है.

दूसरे रास्ते भी तलाश रहे हैं जहाज

मध्य-पूर्व में चल रही उथल-पुथल के कारण दुनिया भर के समुद्री जहाज़ों के रास्ते बदल रहे हैं. ‘केप ऑफ़ गुड होप’ के रास्ते जहाजों की आवाजाही बढ़ गई है. वहीं यमन और ‘हॉर्न ऑफ अफ्रीका’ के बीच स्थित ‘बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य’ से जहाजों का गुज़रना स्थिर बना हुआ है.

असर को समझिए

समुद्री डेटा फर्म ‘लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस’ के अनुसार, 1 मार्च के बाद से अब तक केवल 77 जहाज ही इस जलमार्ग से गुजर पाए हैं; जबकि पिछले साल 1 मार्च से 11 मार्च के बीच 1,229 जहाज गुजरे थे.