  • Hindi
  • World Hindi
  • Not Humans But Robots Build Your Luxury Car Auto Company Bmw Decided

इंसान नहीं, अब 'रोबोट' बनाएंगे आपकी लग्जरी कार, इस दिग्गज ऑटो कंपनी ने लिया फैसला

Robot Car: जल्द ही लग्जरी कार कंपनियां निर्माण में रोबोट का इस्तेमाल शुरू कर सकती हैं क्योंकि BMW इस ओर कदम बढ़ा चुका है.

Published date india.com Published: February 28, 2026 11:20 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
इंसान नहीं, अब 'रोबोट' बनाएंगे आपकी लग्जरी कार, इस दिग्गज ऑटो कंपनी ने लिया फैसला
(photo credit AI, for representation only)

Robot Car: जर्मन कार की बड़ी कंपनी बीएमडब्लू (BMW) ने AI-पावर्ड रोबोट को हायर किया है. लाइपजिग प्लांट में कार के लेटेस्ट मॉडल को असेंबल करने में इन रोबोट की मदद ली जाएगी. BMW, लाइपजिग में 1 सीरीज़, 2 सीरीज़ और मिनी कंट्रीमैन बनती हैं. वहीं कई अन्य ऑटो कंपनियां भी रोबोट में काफी निवेश कर रही हैं. डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ये ह्यूमनॉइड रोबोट है, जो कार के प्लांट में काम करने वाला है. इस पहल का मकसद BMW के लेटेस्ट मॉडल्स को कम कीमत पर असेंबल करना है.

कौन से काम करेगा ये रोबोट

कार बनाने वाली कंपनी के बॉस ने कहा कि ह्यूमनॉइड्स ऐसे काम कर रहे हैं जो ‘रिपीटिशन, स्पीड और एक्यूरेसी’ के मामले में खास तौर पर मुश्किल हैं. साथ ही कर्मचारियों के लिए ‘फिजिकली थकाने वाले’ भी हैं. रोबोट को कार कंपनी की हाई-वोल्टेज बैटरी असेंबली लाइन में पोस्ट किया गया है, जहाँ स्टाफ को सेफ्टी के आधार पर प्रोटेक्टिव कपड़ों की लेयर्स पहननी होती हैं.

कितने रोबोट

कंपनी ने यह नहीं बताया है कि फैक्ट्री में कितने ह्यूमनॉइड्स लगाए गए हैं, हालांकि उसका कहना है कि यह ‘सिंगल डिजिट’ में हैं. ये रोबोट स्वीडिश फर्म हेक्सागन सप्लाई करती है.

(photo credit AI, for representation only)

क्यों बीएमडब्ल्यू को उठाना पड़ा ये कदम

यूरोप की ऑटो इंडस्ट्री मार्केट में सस्ती चीनी नई कंपनियों की कारें आ रही हैं. इससे यूरोप की पूरी ऑटो इंडस्ट्री हिल रही है. इससे कंपनियां श्रम मूल्य और निर्माण का खर्च घटाना चाहती हैं. उन्हें उम्मीद है कि ह्यूमनॉइड्स को हायर करने से इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

(photo credit AI, for representation only)

अमेरिका में हो चुका है ये प्रयोग

पिछले साल US में एक फैक्ट्री में ह्यूमनॉइड्स के सफल ट्रायल का प्रयोग हो चुका है. और BMW अकेली नहीं है जो अपनी असेंबली लाइन्स पर इंसान जैसे रोबोट्स का इस्तेमाल कर रही हैं. हुंडई, टेस्ला और कई बड़ी कार कंपनियां ह्यूमनॉइड मार्केट में भारी इन्वेस्ट कर रही हैं, जिसके आने वाले सालों में तेजी से बढ़ने का अनुमान है.

क्या कहा BMW ने

BMW ने कहा कि उसका मकसद ‘कारों के मौजूदा सीरीज़ प्रोडक्शन में ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स को इंटीग्रेट करना’ है. ‘बैटरी और कंपोनेंट्स के प्रोडक्शन में और एप्लीकेशन्स एक्सप्लोर किए जा सकें.

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.