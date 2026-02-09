By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
मंगल ग्रह पर नहीं, अब इंसानों को अंतरिक्ष में पहले यहां ले जा रहे एलन मस्क, SpaceX ने बदला प्लान?
Moon City: एलन मस्क ने कहा है कि चंद्रमा पर शहर बनाना मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने से ज्यादा तेज और यथार्थवादी है.
Moon City: टेक अरबपति एलन मस्क ने एक बड़ी घोषणा की है. उन्होंने कहा कि उनकी एयरोस्पेस फर्म स्पेसएक्स ने अपना मुख्य फोकस चंद्रमा पर शहर बसाने पर कर दिया है. यह एक खुद से बढ़ने वाला शहर होगा. एलन मस्क ने कहा है कि चांद पर शहर बसाने का प्रोजेक्ट मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने से ज्यादा तेज और यथार्थवादी है.
एलन मस्क का पोस्ट
X पर एक पोस्ट में, मस्क ने कहा कि चंद्रमा का प्रोजेक्ट एक दशक से भी कम समय में हासिल किया जा सकता है, जबकि मंगल ग्रह पर पूरी तरह से विकसित शहर बनाने में दोगुना समय लग सकता है. उन्होंने कहा कि चंद्रमा अब उस चीज के लिए सबसे व्यावहारिक रास्ता है जिसे वह “सभ्यता के भविष्य को सुरक्षित करना” कहते हैं.
कब तक चंद्रमा पर बसेगा शहर
एलन मस्क के मुताबिक हम संभावित रूप से इसे 10 साल से भी कम समय में हासिल कर सकते हैं, जबकि मंगल ग्रह पर 20+ साल लगेंगे.
हर 10 दिन पर चांद पर यान भेजना संभव
एलन मस्क ने कहा, कंपनी इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन चंद्रमा तेज़ प्रगति और ज़्यादा बार लॉन्च के मौके देता है. अंतरिक्ष यान हर 10 दिन में चंद्रमा पर लॉन्च किए जा सकते हैं, जिसमें यात्रा का समय लगभग दो दिन होता है. इसके विपरीत, मंगल ग्रह के मिशन ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करते हैं, जो लगभग हर 26 महीने में होती है और इसके लिए छह महीने की यात्रा की आवश्यकता होती है.
मस्क ने कहा कि स्पेसएक्स मंगल मिशन की तैयारी जारी रखेगा और पांच से सात साल के भीतर मंगल ग्रह पर बस्ती बनाना शुरू करने का लक्ष्य रखेगा. मस्क लंबे समय से इंसानियत को “कई ग्रहों पर रहने वाली प्रजाति” बनाने के विचार को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें शुरू में मंगल ग्रह को मुख्य मंजिल बताया गया था. उन्होंने बार-बार यह तर्क दिया है कि लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए इंसानी सभ्यता को कई दुनियाओं में फैलाना जरूरी है.
