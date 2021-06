Donald Trump, Former US President, Covid-19, China, China Virus, Wuhan Lab, Coronavirus, Corona Pandemic, News: अमेरिका के पूर्व राष्‍ट्रपति (former US President Donald Trump) ने दावा किया कि चीन के प्रति उनके रुख को अब यहां तक कि तथाकथित ‘दुश्‍मन’ भी समर्थन दे रहे हैं. ट्रंप ने एक बयान में कहा, “अब हर कोई, यहां तक ​​​​कि तथाकथित” दुश्मन”, ने यह कहना शुरू कर दिया है कि राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप वुहान लैब से आने वाले चीन वायरस के बारे में सही थे. China को उसके कारण हुई मौतों और तबाही के लिए यूएस और दुनिया को 10 ट्रिलियन डॉलर देना चाहिए. Also Read - कोरोना संक्रमित शख्स ने गुरुद्वारे में बांटा प्रसाद, शिक्षा मंत्री भी रहे शामिल, अबतक 30 लोग संक्रमित

बता दें कि अमेरिका भी कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में सबसे ऊपर है और यहां 6 लाख से अधिक मौतें कोविड-19 की महामारी से अब तक हो चुकी हैं.

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप (Donald Trump) ने जारी एक बयान में कहा, "अब हर कोई, यहां तक ​​​​कि तथाकथित" दुश्मन", ने यह कहना शुरू कर दिया है कि राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप वुहान लैब से आने वाले चीन वायरस के बारे में सही थे. चीन को अमेरिका और दुनिया को लोगों की मौतों और विनाश के लिए 10 ट्रिलियन डॉलर का भुगतान करना चाहिए,"

“Now everyone, even so-called “enemy”, are beginning to say that President Trump was right about China virus coming from Wuhan Lab. China should pay 10 trillion dollars to US & world for death & destruction they have caused,” reads the statement from former US President Trump pic.twitter.com/dA7TruJh0w

