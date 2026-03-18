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ईरान में न्यूक्लियर कमांडो मिशन! युद्ध खत्म करने के लिए क्या ट्रंप देंगे सबसे बड़ी रेड को मंजूरी

Nuclear Commando Mission: अमेरिका को अगर ईरान के न्यूक्लियर खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना है तो उसके संवर्धित यूरेनियम भंडार को कब्जे में लेना होगा.

Published date india.com Published: March 18, 2026 7:28 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
ईरान में न्यूक्लियर कमांडो मिशन! युद्ध खत्म करने के लिए क्या ट्रंप देंगे सबसे बड़ी रेड को मंजूरी
(photo credit reuters, for representation only)

Nuclear Commando Mission: होर्मुज संकट, नाटो सहयोगियों के मदद से इनकार और ईरान की मजबूत जवाबी कार्रवाई से ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ईरान युद्ध में फंस गया है. ऐसा में अब युद्ध खत्म करने का डोनाल्ड ट्रंप के पास ऐसा कौन सा रास्ता है, जिससे अमेरिका की प्रभावशाली जीत दिखे.

द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप एक कमांडो हमले पर विचार कर रहे हैं, जो ईरान के परमाणु खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है.

दर्जनों सिलेंडरों में रखा हो सकता है यूरेनियम

टेलीग्राफ के अनुसार, लॉस एलामोस की पूर्व परमाणु वैज्ञानिक चेरिल रोफर ने अनुमान लगाया है कि यह भंडार दर्जनों सिलेंडरों में फैला हो सकता है, जिससे इसकी जटिलता और बढ़ जाती है.

न्यूक्लियर कमांडो मिशन के दो लक्ष्य

रिपोर्ट के मुताबिक इस साहसी योजना के तहत, अमेरिका और इजराइल के चुनिंदा सैनिक दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक घुसेंगे. फिर तेहरान के छिपाए हुए एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को या तो कब्जे में लेंगे या फिर उसे नष्ट कर देंगे.

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कौन से सैनिक शामिल होंगे इस मिशन में

इस मिशन में अमेरिकी सेना की टुकड़ियां शामिल हो सकती हैं, जैसे कि 75वीं रेंजर रेजिमेंट या 82वीं एयरबोर्न डिवीजन. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यह इतिहास का सबसे बड़ा स्पेशल फोर्सेज छापा बन सकता है. अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि यह मिशन इतना खतरनाक है कि इसके आगे पिछले सभी सैन्य अभियान महज ‘वार्म-अप’ लगेंगे.

क्यों है इस कार्रवाई की जरूरत

ईरान के पास अभी भी ऐसी सामग्री मौजूद है जिससे कई परमाणु बम बनाए जा सकते हैं. अब तुरंत कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया है. वरना बाद में किसी बड़ी तबाही का खतरा बना रहेगा. ट्रंप ने खुद यह साफ कर दिया है कि यह विकल्प अभी भी पूरी तरह से खुला है.

उन्होंने कहा, तीन परमाणु संयंत्रों पर अमेरिकी हमले के पास ईरान वाले अब तक इस सामग्री तक नहीं पहुंच पाए हैं, और हो सकता है कि किसी न किसी मोड़ पर हम वहां पहुंच जाएं. हमने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसे हम बाद में कर सकते हैं.

विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा: किसी न किसी को तो वहां जाकर उस सामग्री को कब्जे में लेना ही होगा. निशाना ईरान का बचा हुआ यूरेनियम का भंडार है, जो इस्फ़हान, फोर्डो और नतान्ज़ में भारी बमबारी वाली परमाणु साइटों के बहुत नीचे दबा हुआ है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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