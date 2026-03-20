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Number One Heroine Of The Adult Film Industry Eve Sweet Received 1000 Marriage Proposals A Month

तीस दिन में शादी के आए 1000 रिश्ते! नीली दुनिया की हीरोइन नंबर-1 को नहीं मिला सपनों का राजकुमार

Marriage Proposals: रोमानिया में जन्मी यह अभिनेत्री शादी के बाद भी अपना काम नहीं छोड़ना चाहती हैं. वह अपने काम के साथ ही परिवार को आगे बढ़ाना चाहती हैं.

(photo instagram/imevesweet, for representation only)

Marriage Proposals: मैं लगातार उन हजारों लड़कों को मना करती रहती हैं जो मुझसे शादी करने के लिए बेताब हैं. मुझे अभी तक शादी के लिए सही इंसान नहीं मिला है. एडल्ट स्टार ईव स्वीट ने यह दर्द बयां किया है.

कौन हैं ईव स्वीट

डेली स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक एडल्ट स्टार ईव स्वीट को उनके फैंस दुनिया की ‘नंबर वन’ पोर्न स्टार मानते हैं. ईव स्वीट की उम्र करीब 30 साल है. रोमानिया में जन्मी यह अभिनेत्री, अब स्पेन के मारबेला में रहती हैं. ईव के इंस्टाग्राम (@imevesweet) पर 840,000 फॉलोअर्स हैं.

हर महीने मिलते हैं एक हजार रिश्ते

ईव स्वीट ने खुलासा किया है कि हर महीने शादी के 1,000 प्रस्ताव मिलते हैं. वह लगातार उन हजारों लड़कों को मना करती रहती हैं जो उनसे शादी करना चाहते हैं.

मिलने के लिए दूसरे देशों से चले आते हैं लोग

ईव स्वीट ने यह भी बताया कि कैसे उनके फैंस सिर्फ उनसे आमने-सामने मिलने के लिए दूसरे देशों से उड़कर आते हैं.

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लोग मैसेज में ही शादी के लिए पूछते हैं

अभिनेत्री ने कहा, मुझे मिलने वाले हजारों मैसेज में से ज्यादातर में यही पूछा जाता है कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी? वे सभी एक जैसे होते हैं – ‘मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी बनो. मैं तुम्हारे साथ बच्चे पैदा करना चाहता हूं. मुझसे मिलने आओ, क्या हम कोई फिल्म बना सकते हैं?

लड़कों से क्या कहती हैं ईव

ईव ने कहा, मैंने सिर्फ एक लड़के को जवाब दिया था, और मैंने उससे कहा था कि किसी भी औरत से ऐसी बात कभी मत कहना. मैं थोड़ी पागल हो सकती हूं, और तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो? अपनी चाहतों को लेकर सावधान रहना.

कैसा चाहिए सपनों का राजकुमार

उन्होंने कहा, मैं कल भी शादी कर सकती हूं. लेकिन मैं किसी के साथ भी समझौता नहीं करूंगी. उन्हें मेरी जिंदगी में फिट होना होगा. उनके सपनों के राजकुमार को उसकी लाइफस्टाइल में फिट होना होगा, क्योंकि इस मॉडल का अपना काम छोड़ने का कोई इरादा नहीं है. वह एक एकदम परफेक्ट शादी का दिन और एक परिवार चाहती हैं, जिसे वह अपने बोल्ड काम के साथ-साथ पाल-पोस सके.

ईव ने कहा, मैं इंटरनेट पर एक पोर्न एक्ट्रेस के तौर पर काम करते हुए चार बच्चे पैदा करना चाहूंगी. मैं अपने पति के साथ भी अपना काम जारी रखना चाहूंगी. मेरा सपनों का पति एक आत्मविश्वासी आदमी होगा. मुझे लंबे कद का, गहरे बालों और मज़बूत पैरों वाला आदमी पसंद.