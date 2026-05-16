  • Hindi
  • World Hindi
  • Numerous Anti Women Laws Have Been Passed In Afghanistan Child Marriage Permitted

इस मुस्लिम देश में पास हुए ढेरों महिला विरोधी कानून, शादी में महिलाओं की चुप्पी को समझा जाएगा 'हां', बाल विवाह की भी इजाजत

Anti-Women Laws: तालिबान जज नियमों का पालन करवाने के लिए जेल और शारीरिक सजा का इस्तेमाल कर सकते हैं. नए नियम ऐसे समय में आए हैं जब तालिबान अगस्त 2021 में सत्ता में लौटने के बाद से महिलाओं और लड़कियों पर पाबंदियां लगा रहा है.

Published date india.com Published: May 16, 2026 8:39 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
इस मुस्लिम देश में पास हुए ढेरों महिला विरोधी कानून, शादी में महिलाओं की चुप्पी को समझा जाएगा 'हां', बाल विवाह की भी इजाजत
(photo credit AI, for representation only)

Anti-Women Laws: फगानिस्तान की तालिबान सरकार ने बाल विवाह को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है. एक नए फैमिली लॉ रेगुलेशन के तहत ये फैसला लिया गया है. यह रेगुलेशन नाबालिगों की शादियों के लिए नियम तय करता है और ‘कुंवारी लड़कियों’ के लिए खास गाइडलाइन तय करता है.

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, इस रगुलेशन का नाम है, पति-पत्नी के बीच अलगाव के सिद्धांत’ (Principles of Separation Between Spouses). इसके नियम 31 पेज के एक लेख में बताए गए हैं. इसमें धार्मिक और कानूनी शर्तें हैं.

ये भी पढ़िए- ट्रंप की ईरान से फाइनल डिमांड? बस इतने साल के लिए परमाणु प्रोग्राम रोक दे तेहरान

कानून में किन बातें का है जिक्र

बाल विवाह, दंपति को जबरदस्ती अलग करना, पति का गायब होना, धर्म बदलना और एडल्टरी के आरोप शामिल हैं.

खियार अल-बुलुघ

खियार अल-बुलुघ‘ एक इस्लामिक कानूनी नियम है जो बचपन में हुई शादी को प्यूबर्टी में पहुंचने पर खत्म करने की इजाजत देता है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

जब पिता और दादा के अलावा कोई और शादी तय करे

आर्टिकल 5 के मुताबिक, अगर किसी बच्चे की शादी उसके पिता या दादा के अलावा किसी और रिश्तेदार ने तय की है, तो यह कानूनी तौर पर मान्य है. बशर्ते पति-पत्नी समाज के हिसाब से सही हों और दहेज सही हो.

कब होता है बाल विवाह अमान्य

ये नियम परिवार के मुखियाओं को बाल विवाह पर काफ अधिकार भी देते हैं, लेकिन यह भी कहते हैं कि अगर गार्जियन को बुरा बर्ताव करने वाला, मानसिक रूप से ठीक नहीं या नैतिक रूप से भ्रष्ट माना जाता है, तो शादी को अमान्य किया जा सकता है.

लड़की की चुप्पी भी मंजूरी

‘वर्जिन लड़की’ की चुप्पी को शादी के लिए मंजरी माना जाता है, जबकि किसी पुरुष या पहले शादीशुदा महिला की यही चुप्पी नहीं मानी जाती है.

क्या है जिहार

कानून में खास तौर पर ‘जिहार‘ का जिक्र है, जो एक क्लासिकल इस्लामिक कॉन्सेप्ट है जिसमें पति अपनी पत्नी की तुलना किसी मना की गई महिला रिश्तेदार से करता है. इस सेक्शन के तहत, जज पतियों को धार्मिक सज पूरी करने या तलाक देने के लिए मजबूर कर सकते हैं. बता दें कि सत्ता में आने के बाद तालिबान ने लड़कियों के छठी क्लास से आगे पढ़ने पर रोक लगा दी है और महिलाओं के काम करने और आने-जाने पर बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगा दी हैं.

ये भी पढ़िए- किस देश के लिए ‘न्यूक्लियर रिएक्टर’ लेकर जा रहा था शिप? संदिग्ध हालात में डूबा पुतिन का जहाज, उड़ गए दुनिया के होश

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.