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Numerous Anti Women Laws Have Been Passed In Afghanistan Child Marriage Permitted

इस मुस्लिम देश में पास हुए ढेरों महिला विरोधी कानून, शादी में महिलाओं की चुप्पी को समझा जाएगा 'हां', बाल विवाह की भी इजाजत

Anti-Women Laws: तालिबान जज नियमों का पालन करवाने के लिए जेल और शारीरिक सजा का इस्तेमाल कर सकते हैं. नए नियम ऐसे समय में आए हैं जब तालिबान अगस्त 2021 में सत्ता में लौटने के बाद से महिलाओं और लड़कियों पर पाबंदियां लगा रहा है.

(photo credit AI, for representation only)

Anti-Women Laws: अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने बाल विवाह को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है. एक नए फैमिली लॉ रेगुलेशन के तहत ये फैसला लिया गया है. यह रेगुलेशन नाबालिगों की शादियों के लिए नियम तय करता है और ‘कुंवारी लड़कियों’ के लिए खास गाइडलाइन तय करता है.

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, इस रगुलेशन का नाम है, ‘पति-पत्नी के बीच अलगाव के सिद्धांत’ (Principles of Separation Between Spouses). इसके नियम 31 पेज के एक लेख में बताए गए हैं. इसमें धार्मिक और कानूनी शर्तें हैं.

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कानून में किन बातें का है जिक्र

बाल विवाह, दंपति को जबरदस्ती अलग करना, पति का गायब होना, धर्म बदलना और एडल्टरी के आरोप शामिल हैं.

खियार अल-बुलुघ

‘खियार अल-बुलुघ‘ एक इस्लामिक कानूनी नियम है जो बचपन में हुई शादी को प्यूबर्टी में पहुंचने पर खत्म करने की इजाजत देता है.

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जब पिता और दादा के अलावा कोई और शादी तय करे

आर्टिकल 5 के मुताबिक, अगर किसी बच्चे की शादी उसके पिता या दादा के अलावा किसी और रिश्तेदार ने तय की है, तो यह कानूनी तौर पर मान्य है. बशर्ते पति-पत्नी समाज के हिसाब से सही हों और दहेज सही हो.

कब होता है बाल विवाह अमान्य

ये नियम परिवार के मुखियाओं को बाल विवाह पर काफी अधिकार भी देते हैं, लेकिन यह भी कहते हैं कि अगर गार्जियन को बुरा बर्ताव करने वाला, मानसिक रूप से ठीक नहीं या नैतिक रूप से भ्रष्ट माना जाता है, तो शादी को अमान्य किया जा सकता है.

लड़की की चुप्पी भी मंजूरी

‘वर्जिन लड़की’ की चुप्पी को शादी के लिए मंजूरी माना जाता है, जबकि किसी पुरुष या पहले शादीशुदा महिला की यही चुप्पी नहीं मानी जाती है.

क्या है जिहार

कानून में खास तौर पर ‘जिहार‘ का जिक्र है, जो एक क्लासिकल इस्लामिक कॉन्सेप्ट है जिसमें पति अपनी पत्नी की तुलना किसी मना की गई महिला रिश्तेदार से करता है. इस सेक्शन के तहत, जज पतियों को धार्मिक सजा पूरी करने या तलाक देने के लिए मजबूर कर सकते हैं. बता दें कि सत्ता में आने के बाद तालिबान ने लड़कियों के छठी क्लास से आगे पढ़ने पर रोक लगा दी है और महिलाओं के काम करने और आने-जाने पर बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगा दी हैं.

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