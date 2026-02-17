Hindi World Hindi

Ocean Plastic Pollution Tracking By Space Sensors Madlib Remote Sensing Technology

समुद्र में पनपती इस आफत को झट से पहचान लेंगे वैज्ञानिक, स्पेस से रखी जाएगी नजर; जानिए पूरी डिटेल

Marine Debris Tracking: समुद्र में फैला प्लास्टिक आज के समय में बड़ी आफत बनता जा रहा है, ये आने वाले समय में धरती के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं. ऐसे में इनको पहचानने के लिए वैज्ञानिकों एक नई तरकीब निकाली है. आइए जानते हैं इसके बारे में यहां...

Marine Debris Tracking (Image:AI)

Marine Debris Tracking: समुद्र में फैला प्लास्टिक आज एक बड़ी समुद्री आफत बन चुका है. यह कचरा लहरों के साथ इधर-उधर घूमता है, कभी सतह पर तैरता है तो कभी गहरे पानी में डूब जाता है. समय के साथ इसका रंग बदल जाता है, यह छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाता है. कुछ प्लास्टिक के टुकड़े आंखों से दिख जाते हैं, लेकिन बहुत सारा मलबा पानी के नीचे छिपा रहता है. इसी वजह से समुद्र में प्लास्टिक को ढूंढना और ट्रैक करना बेहद मुश्किल काम माना जाता है.

कैसे पहचान में आएगा समुद्र में फैला प्लास्टिक?

हाल की Earth System Science Data जर्नल में छपी एक रिसर्च बताया गया है कि अब स्पेस तकनीक की मदद से अब इस समुद्री आफत को ट्रैक किया जा सकता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि स्पेस सेंसर और सटीक लाइट मैपिंग तकनीक से समुद्र में मौजूद प्लास्टिक की पहचान ज्यादा सही तरीके से की जा सकती है. इस रिसर्च से जुड़े University of Georgia के एक्सपर्ट एशले ओहॉल ने कहा कि रिमोट सेंसिंग समुद्री मलबे की मॉनिटरिंग के लिए एक बेहद अहम टूल बन सकता है. इस रिसर्च में कहा गया है इसके लिए NASA अहम भूमिका निभा सकता है. इस रिसर्च को अंजान देने के लिए वैज्ञानिकों ने मरीन डेब्रिस हाइपरस्पेक्ट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलेक्शन (MADLib) के एक बड़े डेटाबेस पर काम किया है.

MADLib क्या है और यह कैसे मदद करता है?

MADLib यानी मरीन डेब्रिस हाइपरस्पेक्ट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी एक बड़ा ओपन डेटाबेस है, जो प्लास्टिक पहचान की साइंस को मजबूत बनाता है.

इसमें 3,000 से ज्यादा मलबे के सैंपल से जुटाए गए हजारों रिफ्लेक्टेंस डेटा शामिल हैं.

हर सैंपल को साफ करके, जांचकर और स्टैंडर्ड तरीके से रिकॉर्ड किया गया है.

डेटाबेस में 19 तरह के पॉलीमर की जानकारी दी गई है.

यह बताता है कि अलग-अलग प्लास्टिक पर लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है.

रिसर्चर्स को सटीक डिटेक्शन एल्गोरिदम बनाने में मदद मिलती है.

लाइट मेजरमेंट से प्लास्टिक की पहचान कैसे होती है?

वैज्ञानिक रिफ्लेक्टेंस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पता चलता है कि किसी वस्तु से कितनी रोशनी टकराकर वापस आती है.

हर प्लास्टिक का अपना अलग स्पेक्ट्रल पैटर्न होता है.

रंग 400 से 700 नैनोमीटर के बीच रिफ्लेक्शन को प्रभावित करता है.इंफ्रारेड रेंज में पॉलीमर की पहचान ज्यादा स्थिर रहती है.

माइक्रो और मैक्रो साइज में सिग्नल की ताकत बदलती है, लेकिन पैटर्न समान रहता है.

पानी में डूबे प्लास्टिक का सिग्नल कमजोर हो जाता है, इसलिए अलग एल्गोरिदम की जरूरत पड़ती है.

किस तरह से मददगार साबित होगी ये तकनीक?

समुद्र में प्लास्टिक की सटीक पहचान केवल लाइट के पैटर्न से नहीं होता है बल्कि ये मेटाडेटा पर भी निर्भर करता है. इसमें प्लास्टिक का प्रकार, आकार, रंग, मौसम का असर और पानी की स्थिति जैसी जानकारी शामिल होती है. इस बड़े डेटा से वैज्ञानिक बेहतर सिस्टम तैयार कर सकते हैं. हालांकि, अभी भी कुछ पॉलीमर और रंगों पर डेटा उपलब्ध नहीं है. रिसर्चर्स का मानना है कि भविष्य में ज्यादा सैंपल और बेहतर रिकॉर्डिंग से स्पेस आधारित मॉनिटरिंग और मजबूत होगी. इससे समुद्री आफत को समय रहते पहचानकर पर्यावरण, मछली पालन और इंसानी सेहत को बचाने में मदद मिल सकती है.

