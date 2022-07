BREAKING NEWS: जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजों आबे के स्वास्थ्य को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है. समाचार एजेंसी ANI ने स्थानीय मीडिया के हवाले यह जानकारी दी है कि शिंजों आबे का निधन हो चुका है. उन पर आज सुबह उस वक्त गोलियां दागी गई थीं जब वह नारा प्रांत में एक सभा को संबोधित कर रहे थे. अधिकारियों का कहना है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की मृत्यु हो गई है. आबे को पश्चिमी जापान में हुए इस हमले के बाद विमान से एक अस्पताल ले जाया गया था. अस्पताल पहुंचाने के बाद अधिकारियों ने बताया था कि न ही उनकी सांस नहीं चल रही थी और न ही उनकी हर्ट रेट का पता चल रहा था.पुलिस ने घटनास्थल पर एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया था.Also Read - Shinzo Abe Shot: अपने बेस्ट फ्रेंड शिंजो आबे की हालत जान दुखी हुए पीएम मोदी, ट्वीट कर कही ये बात...

दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक माने जाने वाले जापान में यह हमला हैरान करने वाला है. जापान में हैंड गन के सख्त कानून लागू हैंय प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री आबे की ''हालत गंभीर'' है. उन्होंने आबे के ठीक होने की उम्मीद जताई. किशिदा ने इस हमले को ''कायराना और बर्बर'' बताया और कहा कि चुनावी अभियान के दौरान हुआ यह अपराध पूरी तरह अक्षम्य है. घटना के बाद किशिदा और उनके कैबिनेट मंत्री देशभर में अन्य प्रचार अभियानों को बीच में रोक कर टोक्यो लौट आए थे.

जापान के दमकल विभाग के अधिकारी मकोतो मोरिमोतो ने बताया कि जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे आबे को अस्पताल ले जाते वक्त दिल का दौरा पड़ा था. स्थानीय मीडिया एनएचके ने घटना का एक फुटेज प्रसारित किया था. जिसमें नारा में एक मुख्य ट्रेन स्टेशन के बाहर आबे को भाषण देते हुए देखा जा सकता हैय. जब गोली चलने की आवाज सुनी गयी तो आबे खड़े थे, उन्होंने गहरे नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे और अपनी मुठ्ठी उठा रहे थे.इसके बाद फुटेज में आबे को सड़क पर गिरते हुए देखा गया और कई सुरक्षाकर्मी उनकी ओर भाग रहे थे. उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा हुआ था और उनकी कमीज पर खून लगा हुआ था.फुटेज में नजर आता है कि इसके अगले क्षण ही सुरक्षाकर्मी भूरे रंग की कमीज पहने एक व्यक्ति को दबोच लेते हैं. जमीन पर एक बंदूक गिरी हुई दिखायी देती है.